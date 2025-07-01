Ухилилися від ракети та уразили російський ЗРК: у мережі показали відео роботи операторів СБС
- Оператори 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем виявили та уразили російський зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" на Донеччині.
- Під час розвідувальної місії БпЛА пілот зманеврував і ухилився від ракети, що дозволило вистежити та уразити "Стрілу" під час зміни позиції.
Російські військові невпинно намагаються наступати на українські позиції. Проте Сили оборони завдають мужньої відсічі окупантам.
Зокрема, на Донеччині оператори 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем виявили та уразили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили безпілотних систем ЗСУ.
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Як українським військовим вдалося уразити російський ЗРК?
У Силах безпілотних систем розповідають, що під час розвідувальної місії БпЛА "Рейду" помітили росіяни та одразу запустили ракету. Проте пілот зманеврував і ухилився від удару. Після невдалої спроби екіпаж ЗРК сховав установку в лісосмузі.
Завдяки збереженню апарата та майстерності операторів, "Стрілу" вдалося вистежити під час зміни позиції та завдати по ній точного удару. Установку ППО було уражено разом з екіпажем,
– додають в СБС.
Оператори Сил безпілотних систем знищили російський ЗРК: відео СБС
Додамо, що українські військові продовжують завдавати відчутних втрат ворогу. Зокрема, раніше у Нацгвардії показали нове відеопідтвердження бойової роботи дронів "Хартії". Завдяки їм українські військові ліквідували взвод росіян та кілька одиниць техніки.