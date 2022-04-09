Оператори української "Стугни" знищили кілька танків, ТОС-1 "Буратіно" і вантажівку росіян
Джерело:фейсбук СтратКому ЗСУ
У Збройних Силах показали, як з російською технікою попрацювала українська "Стугна". Результат – знешкоджені декілька танків, ТОС-1 "Буратіно" і вантажівка російських загарбників.
В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ показали роботу розрахунку українського протитанкового ракетного комплексу "Стугна".
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"Стугна" проти техніки окупантів
Українські захисники майстерними діями на ходу знищують декілька танків Т-72Б3, ТОС-1 та вантажівку. Відмінна робота,
– зазначили в управлінні.
Там показали відео ліквідації російської техніки. А також наголосили, що "українське сафарі 2.0" триває.
Нагадаємо, раніше у командуванні Сил спеціальних операцій повідомили, що спецпризначенці захопили кілька одиниць ворожої техніки під час виконання завдань. Мовиться про гармату "Мста-Б" та кілька бронетранспортерів.
Українська "Стугна" знешкоджує ворожу техніку: дивіться відео