Операція з деблокування Олешок розпочнеться незабаром, – Арахамія

Найближчим часом розпочнеться операція з деблокування тимчасово окупованого міста Олешки та його околиць. Для безпечної евакуації людей і доставки допомоги Україна та Росія незабаром досягнуть режиму тиші.

Про це 23 жовтня повідомив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.

Подробиці операції

Метою операції з деблокування є створення гуманітарних коридорів, що працюватимуть там постійно.

Це був тривалий процес, у якому взяли участь багато людей на різних політичних рівнях. Особливо хочемо відзначити роль Папи Римського та першої леді США Меланії Трамп,

– зазначив Арахамія.

Інформацію про перебіг деблокування та хід гуманітарної операції уповноважений надавати омбудсман Дмитро Лубінець.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, в Білому Домі заявили, що українська та російська сторони зобов'язалися забезпечити режим тиші в районі Олешок для евакуації охочих та доставки гуманітарної допомоги. Планується, що локальне припинення вогню розпочнеться 29 жовтня.

До слова, у заблокованих Росією Олешках та шести навколишніх селах залишаються тисячі цивільних, серед яких щонайменше 200 дітей. У самому місті перебувало до 2 тисяч людей.