"Ми не встигли врятувати Олексія": РДК планував порятунок Навального
Джерело:РДК
Починаючи з жовтня 2023 року Російський Добровольчий Корпус готував план для визволення Олексія Навального. План передбачав його переміщення до кордону з Україною і передачу розвідувальній групі РДК для подальшої евакуації на територію України.
На момент смерті Навального, план був на стадії переосмислення під виправну колонію №3 в Ямало-Ненецькому окрузі. Про це повідомили бійці Корпусу та показали документи операції.
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Деталі операції "Декабрь"
Згідно з планом, Олексія Навального ми мали відбити біля конвою дорогою до ІЧ-3 в Ямало-Ненецькому окрузі силами нашої групи, а далі разом з ним негайно мали вирушити на прикордонну територію з Україною, зустрітися з розвідкою РДК для перетину кордону та отримання притулку,
– повідомляє командир РДК.
У РДК відзначають дієвість заходів безпеки, що були вжиті ФСВП і ФСБ при перевезенні російського опозиціонера.
"Дату і час етапування кілька разів переносили, а в підсумку воно почалося раптово, за прямим усним наказом глави ФСВП, і наша група не встигла висунутися в район запланованого початку операції", – зазначають в РДК.
Деталі операції зі звільнення Навального / фото Російський Добровольчий Корпус
Для чого РДК оприлюднили цю інформацію:
- щоб російська влада знала, що у Корпусу "довгі руки", а ресурси і можливості ростуть щодня;
- попри те, що вони не встигли врятувати Навального, партизани працюють над тим, щоб вирвати з "лап режиму" інших російських політв'язнів, які залишаються в неволі;
- ймовірно, дані, які виявилися в руках РДК, допоможуть іншим організаціям, які ведуть боротьбу проти злочинного режиму Кремля.
Смерть Навального: що відомо
- Згідно з інформацією російських ЗМІ, російський опозиціонер помер 16 лютого після прогулянки. Спочатку йому стало погано, а потім втратив свідомість. Реанімація та медики, які прибули на місце – не допомогли. Першою причиною смерті зазначили відрив тромбу, а наступного дня було заявлено про "синдром раптової серцевої смерті". Лікар, який опікувався Навальним, висловив сумнів щодо такого висновку.
- В'язні, які перебували у колонії з Навальним, висловлюють свою версію подій. За словами одного з ув'язнених, опозиціонера, можливо, вбили ще до вечора 15 лютого, оскільки в той час в тюрмі була проведена перевірка, створений шум, підсилено охорону та прибули машини. Водночас 16 лютого все було спокійно і ніхто не бачив присутності медиків.
- Російські слідчі після смерті Навального взяли його тіло для проведення "експертиз". Так, вони відмовляються віддавати тіло покійного політика його родичам, пояснюючи, що необхідно завершити всі дослідження.