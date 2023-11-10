Україна методично знищує Чорноморський флот, – політтехнолог розібрав операцію ГУР у Криму

Українська розвідка та Сили безпеки й оборони провели успішну операцію у тимчасово окупованому Криму. Вдалося атакувати малі десантні кораблі Чорноморського флоту Росії – катери проєкту 11 770 класу "Серна".

Загалом у Росії залишилося близько 13 кораблів такого типу, однак уже менше. Політтехнолог Борис Тизенгаузен розібрав в ефірі 24 Каналу операцію розвідки на півострові.

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Що вдалося пошкодити, окрім катерів

"Україна методично знищує Чорноморський флот Росії – десантні кораблі, ракетні катери. Дістаємо все та знищуємо все", – сказав політтехнолог.

За попередньою інформацією, під час атаки на катерах були російські військовослужбовці та броньована техніка. Найімовірніше, також прилетіло й по ворожій казармі на мисі Тарханкут поблизу села Оленівка, де раніше українські військові знищили С-400 "Тріумф".

Катер "Серна" Морська "Серна" вирізняється низкою особливостей, зокрема, має відкриту танкову платформу. Катер може самостійно знятися з мілини та причалити на необладнаний берег. Особливістю "Серни" також вважається її рушій. Замість гвинтового — катер оснащений вентильованим водометним рушієм. Малий десантний корабель класу "Серна" має високу швидкість, може вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту. Росіяни також використовують їх для висадки передових груп морської піхоти або евакуації.

Тизенгаузен про операцію українських військових у Криму: дивитися відео

Звідси росіяни обстрілюють ракетами "Онікс" територію України, зокрема, Одесу. Тут розташовані ворожі склади боєприпасів, стоять радіолокаційні станції, системи протиповітряної оборони та ракетні системи берегової оборони "Бастіон".

Це вкрай важлива територія для росіян. Там велика зосередженість кадрів. ППО, ракети, "Онікси" вони повинні там зберігати,

– зауважив Борис Тизенгаузен.

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