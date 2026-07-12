Міф Путіна зруйновано: Єльченко помітив цікавий нюанс в операції України в Криму

СОУ відрізають Крим, порушуючи логістику противника. Триває комплексна операція зі знищення потенціалу ворога на півострові. Українські оборонці націлюють дрони на нафтобази, залізничні мости, поромні переправи. Серед цілей залишається Кримський міст, який з часом буде знищений.

Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив колишній Постійний представник України при ООН, експосол України у США Володимир Єльченко, підкресливши, що сьогодні Кримський міст все одно не дає змоги Росії забезпечити належним чином життєдіяльність півострова, зокрема пальним та продовольством.

СОУ ізолюють Крим: чи дійсно він сакральний для Росії?

Зі слів експосла України у США, є багато прикладів в історії з військово-технічного погляду, які вказують на те, що Крим ніхто ніколи не міг повноцінно захистити. Півострів, як наголосив Єльченко, під час будь-якого збройного конфлікту ставав островом і його намагалися відрізати.

Останній приклад – Друга світова війна. Саме з цих міркувань Крим і був переданий Україні свого часу. Тому що він економічно, логістично, природно є частиною території, яка зараз називається Україною. Раніше називалась по-іншому. Без України й відповідної логістики Крим повноцінно існувати не може,

– констатував Єльченко.

Колишній Постійний представник України при ООН зауважив на тому, що помітні перші наслідки операції СОУ у Криму, коли півострів перетворюється в острів. Він прогнозує, що у майбутньому настрої серед населення Криму, тієї частини, яка раділа бути під контролем Росії, змінюватимуться. А ті люди, які приїхали на півострів після його окупації, на думку Єльченка, будуть виїжджати звідти й повертатися до себе додому.

З Криму все почалося, ним все і закінчиться. Ніякої сакральності довкола нього в Росії немає. Для росіян це хіба що гарне місце для відпочинку, як вони і використовували його всі ці роки. Масово туди їхали, але зараз там робити це нереально. Там скоро й жити нормальним життям буде неможливо. Приїжджі туди люди мають це зрозуміти. Думаю, прийде свято й на нашу вулицю, це буде швидко,

– впевнений Єльченко.

Повне інтерв'ю Володимира Єльченка: дивіться у відео