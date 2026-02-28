Ціль виявлено – ціль уражено: на Куп'янському напрямку ЗСУ відпрацювали по ворогу
- 43 ОМБр ЗСУ успішно ліквідувала 10 російських окупантів у Куп'янську 26 лютого 2026 року.
- Українські військові покращили позиції на півночі Харківської області, в той час як російські війська не досягли успіху на кількох напрямках.
У місті Куп'янськ Харківської області 43 ОМБр успішно знищила живу силу ворога. За 26 лютого 2026 року українські воїни в місті ліквідували 10 окупантів.
Про всі деталі та роботу українських військових повідомило ОК "Північ".
Що відомо про операцію на Харківщині?
ЗСУ 27 лютого 2026 року оприлюднили відео, на якому 43 ОМБр знищує ворога на Куп'янському напрямку. Бригада також повідомила, що за 26 лютого ліквідувала 10 окупантів і поранила ще 2.
ЗСУ знищує ворога в Куп'янську: дивіться відео
ОК "Північ" похвалило 43 ОМБр за таку роботи. Вони зазначили, що військові працювали системно, злагоджено, точно та результативно.
До уваги! Сили оборони України змогли покращити позиції на півночі Харківської області, на Новопавлівському та Гуляйпільському напрямках. Російські війська не досягли успіху на більшості напрямків, зокрема на Куп'янському, Слов'янському, Костянтинівка-Дружківка та Херсонському.
Останні новини про ситуацію в Куп’янську
Українські піхотинці на Куп'янському напрямку розширюють зону контролю, проводячи пошуково-ударні операції. Бійці "Хартії" відзначають, що російські спроби закріпитися в місті часто завершуються для них фатально.
Українські сили продовжують просуватися у Куп'янську, зменшуючи кількість російських окупантів. Наразі окупанти ізольовані у "колодязі" з багатоповерхівок у місті.