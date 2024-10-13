Колишній глава Центрального розвідувального управління при уряді США пояснив, що вперше світ побачив розумне застосування загальновійськових сил ЗСУ під час контрнаступу на Харківщині восени 2022 року.

Девід Петреус розповів виданню NV, що з того часу ще були спроби українських військових, проте саме наступ ЗСУ в Курській області був вражаючою демонстрацією.

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Що ексглава ЦРУ каже про операцію на Курщині

Задіяли елементи чотирьох і більше бригад, зокрема й елітних, воювали не лише танки та піхота, а й артилерія, протиповітряна оборона, радіо­електронна боротьба, логістика, командування та управління, навіть знову ж таки – з використанням безпілотників і таке інше. Усе це в дуже вражаючий спосіб було скоординовано та синхронізовано,

– заявив Петреус.

Він пояснив, що виник ефект повної несподіванки, що за наявності дронів всюди, здавалося неможливим.

"Але українці довели, що це можливо", – запевнив ексглава ЦРУ.

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Він також пояснив, що наразі питання полягає в тому: