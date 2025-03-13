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24 Канал Новини України Операція на Курщині триває, спроб прорвати наш кордон не фіксується, – ДПСУ
13 березня, 08:02
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Операція на Курщині триває, спроб прорвати наш кордон не фіксується, – ДПСУ

Сергій Попович
Основні тези
  • Операція ЗСУ в Курській області триває з щоденними боєзіткненнями.
  • Росія намагається витіснити українську армію, але проривів кордону не фіксується.
  • Ситуація динамічна, рішення ухвалюються відповідно до змін в оперативній обстановці.
  • Бої в прикордонні Сумщини призводять до втрат російського особового складу.

Операція ЗСУ в Курській області триває. Щодня там відбуваються десятки боєзіткнень.

Деталі ситуації в Курській області розповів Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Яка ситуація в Курській області зараз

Операція на Курщині триває, відбувається десятки боєзіткнень щодня,
– зазначив Андрій Демченко.

Росіяни намагаються витіснити українську армію з цієї території.

Демченко додав, що спроб прорвати український кордон росіяни наразі не роблять.

"На Курщині рішення ухвалюються відповідно до змін в оперативній обстановці. Це важливо розуміти. Ситуація динамічна", – додає керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Росія зокрема нав'язує бої в прикордонні Сумщини. Це коштує їм помітних втрат особового складу.

Додамо, за словами Головнокомандувача ЗСУ Сирського з початку Курської операції загальні втрати російських військ там становлять понад 54,9 тисячі осіб, з яких безповоротні – понад 22,2 тисячі.