Підірвала ідеологію: операція у Курській області мусила росіян зацікавитися війною, – WP

Українська операція у Курській області принизила Путіна та перевернула логіку війни між Росією та Україною. Вона стала шокуючим ударом по Кремлю, адже вона підриває суть імперіалістичної ідеології Росії.

The Washington Post пише, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну було проявом "неоімперіалістичного реваншизму", в межах якого Росія заперечувала суверенітет і власну ідентичність України. Навпаки, Україна розглядалася як частина "великої Росії", якій варто повернутися в рідне лоно.

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Вплив Курської операції на Росію

Ці помилки були розвіяні наполегливим опором України та сплеском українського націоналізму, який супроводжував її воєнні зусилля. І тепер, замість відновлення зниклої російської імперії, Путін спостерігає, як стають усе очевиднішими вразливі місця його власної країни,

– пише автор статті.

За тиждень просування України у Курської області перевищило просування Росії в Україні за весь рік. Російські воєнкори почали припускати, хто з чиновників втратить роботу через фіаско, тоді як розлючені росіяни скаржилися на відсутність координації під час евакуації

Також операція призвела до того, що російські війська почали бомбардувати свою власну територію – після місяців ударів по Україні.

Вторгнення явно досягло принаймні однієї української мети: прорватися крізь серпанок російського самовдоволення щодо війни – яка мала обмежений вплив на життя більшості звичайних росіян,

– писали у виданні раніше.

З минулого тижня росіяни, а не українці, почали цікавитися, чи у безпеці найближча до району бойових дій атомна станція, дивитися відео зі своїми строковиками, взятими у полон, і мирними жителями, позбавленими притулку, у міру того, як Курська область зникає за активною лінією фронту.

Академік Гарвардського університету (США) Волтер Клеменс вважає, що незалежно від подальшого розвитку ситуації Україна вже продемонструвала "крихкість усієї системи Путіна" – не лише її розвідки та армії, але й життєздатності системи диктатури загалом.