Операція Сил оборони в Курській області триває. Новий наступ українських сил показав, що Росія нездатна повернути собі території.

Глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг сказав, що Україна продемонструвала нездатність Росії повернути території у Курській області. Про це пише 24 Канал з посиланням на ERR.

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Невдачу посилюють удари України

Ківісельг зазначив, що хоча успіх рейду мав тактичний характер, він знову привернув велику увагу громадськості та "насипав пристойну кількість солі у відкриту рану російського військового керівництва – нездатність повернути окуповані райони Курської області".

Невдачу Росії можуть посилити удари України по командних пунктах 76-ї десантно-штурмової дивізії та 810-ї бригади морської піхоти.

Ситуацію в Курській області також відображають заяви Президента України Володимира Зеленського про те, що з 12-тисячного північнокорейського контингенту, перекинутого до Курської області, третину, або до 3800 осіб, уже вбито або поранено,

– додав розвідник.

Крім цього, він також прокоментував наступ військових КНДР. Вони наступали не підготовленими.

Він вказав, що песимізм у Росії посилюється і через точні удари України по інфраструктурі Росії.