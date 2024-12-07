Путін знайшов винного в операції ЗСУ у Курській області

Кремль вважає колишнього губернатора Курської області Олексія Смірнова винним за провал Росії у невчасній та неактивній реакції на прорив Збройних Сил України в Курську область у серпні 2024 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW). Нагадаємо, що указ про звільнення Смірнова з посади губернатора російський диктатор Владімір Путін підписав лише 5 грудня.

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Кого Путін зробив цапом-відбувайлом за провал у Курській області

Диктатор підписав указ про відставку Смірнова "за власним бажанням" і призначив виконуючим обов’язки губернатора Курської області голову комітету Держдуми Росії з інформаційної політики Олександра Хінштейна. Під час призначення Путін наголосив на важливості "врегулювання кризи" в Курській області.

Як зауважує ISW, відповідне призначення Хінштейна відбулося після кількох тижнів протестів жителів Курської області, які вимагають державну допомогу на житло та на тлі неспроможності російських загарбників повністю відтіснити українські сили з цього регіону.

Аналітики нагадують, що Путін призначив Смірнова виконуючим обов’язки глави в травні 2024 року, перш ніж жителі Курської області офіційно обрали його губернатором у вересні 2024 року. Таким чином на посаді останній пробув лише 205 днів, 80 з яких він працював як обраний глава області.

Ймовірно, Кремль утримався від заміни Смірнова під час виборів у вересні 2024 року, щоб применшити суспільний вплив українського вторгнення в Курську область,

– йдеться у звіті.

Водночас низка російських високопосадовців, за даними Інституту вивчення війни, зокрема Пєсков та Володін, причиною відставки Смірнова називали його ігнорування потреб жителів Курської області та відсутність підтримки у питаннях житла для них. На їхню думку, Хінштейн виправить ці проблеми.

"Путін замінив Смірнова на Хінштейна, щоб виглядати зацікавленим у розв'язанні соціальних питань у Курській області та придушенню місцевих протестів, одночасно відволікаючи увагу від нездатності Росії відбити українське вторгнення", – припускають аналітики.

До слова, за словами російських журналістів, заміну Смірнову влада почала шукати ще на початку листопада, але кандидатуру Хінштейна погодили лише 5 грудня. На зустрічі з ним Путін заявив, що його досвід, зокрема як радника директора Росгвардіі у 2016 – 2018 роках, робить його хорошим кандидатом.