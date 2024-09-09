Як операція ЗСУ в Курській області вплинула на наступальний потенціал ворога на інших напрямках

Операція в Курській області триває вже другий місяць. За цей час росіяни не тільки не змогли звільнити власну територію, але й змушені перекидати на Курщину додаткові ресурси.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зазначивши, що противник був змушений змінити свої плани на Покровському напрямку. Також Володимир Зеленський наголосив на тому, що біля Покровська ситуація стала кращою.

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Це прямий вплив Курської операції на фронт

Операція ЗСУ в Курській області, на думку Поповича, мала вплив, зокрема, на наявність ресурсів Росії. З її початком противник був змушений повитягати всі можливі резерви та перекинути їх у Курську область.

Відповідно це вплинуло на ситуацію на Покровському напрямку, де росіяни призупинили наступ. Наразі вони не можуть атакувати на кількох ділянках фронту одразу.

Водночас ворог продовжує вести бої на південному флангу на Покровському напрямку. Там дуже небезпечна ситуація, так само як і біля Вугледару. Також ідуть штурмові дії в напрямку Селидового,

– наголосив він.

Однак безпосередньо на Покровськ росіяни зараз не наступають – їм не вистачає резервів і немає де їх брати. Можливо вони їх знайдуть – цього не можна виключати, але на сьогодні – це, за словами політолога, є прямим впливом на фронт операції в Курській області.

Зараз одна з найважливіших цілей ворога – забезпечення південного флангу – це бойові дії в районі Галицинівки, Невельського, яке за даними DeepState захоплене противником, Красногорівки, де є просування росіян. Цей трикутник вони зараз будуть намагатися стиснути, щоб витіснити українські війська або оточити їх.

У разі, якщо росіянам вдасться здійснити цей план, вони можуть взятися за Селидове, адже це важливе місто для того, щоб продовжити наступ на Покровськ.

Українські сили намагатимуться проводити контратаки на цьому напрямку, однак відрізати цей виступ взагалі навряд чи вдасться. Тому що ворог має значну перевагу в кількості особового складу – один до чотирьох на його користь. Відповідно йдеться про те, щоб виграти час і підготувати Покровськ до оборони,

– пояснив Денис Попович.

До слова. Військовий експерт Роман Світан вважає, що операція на Курщині виконала 3 завдання. Перше – завдати превентивного удару по російському угруповуванню в районі Суджі, яке збиралося для руху у бік Сум. Друге – взяти в оперативне оточення виступ біля Тьоткіно. Третє – скувати більшу частину резервів противника на Курському напрямку.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті