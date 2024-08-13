Рейд перетворився на операцію: якими є подальші перспективи дій на Курщині

З огляду на військову логіку, росіяни "дозволили" Україні закріпитися на оперативно-тактичному плацдармі в Курській області. Рейд поступово перетворився на потужну операцію.

Українські військові контролюють понад 1000 кілометрів квадратних. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан припустив 24 Каналу подальші перспективи дій на Курщині.

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До чого призвела бездіяльність російської влади

Світан зазначив, що на зайнятому плацдармі Сили оборони почали зводити фортифікації: будують укріплення та мінують смугу забезпечення. Бездіяльність російської влади свідчить про те, що вони запрошують українських військових йти далі. Оскільки дотепер не перекинули резерви зі Сходу.

Росіяни намагаються сформувати угруповання з приватних охоронних підприємств, спецпідрозділу "Ахмат", строковиків, людей, які взагалі не мають бойового досвіду, охоронців аеродромів та військових об'єктів. Кремль традиційно кидає солдатів на загибель, не створюючи певного примусу й не намагаючись зупинити Сили оборони. Вони ніби й чинять тиск, але не достатній.

Найближчим тижнем стане зрозуміло наскільки серйозно росіяни ставляться до цієї проблеми. Якщо знімуть частини резервів зі Східного фронту, прийдеться там зупинити просування. Якщо цього не зроблять, то запрошують рухатися далі на Курщину, Брянщину та Бєлгородщину,

– зазначив військовий експерт.

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Україні вигідний такий сценарій, це допоможе вирівняти лінію фронту, щоб фортифікації та мінні поля були на російській території у бік Москви. Потрібно створювати лінію боєзіткнення, перевертаючи фронт зі східного на північний. Основний рух – на московитів. Створимо серйозний тиск, росіяни будуть вимушені виводити війська з Донеччини для прикриття столиці.

Курська область: дивіться на карті