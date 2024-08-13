"Наш Stryker в'їхав у їх стіл": захисники розповіли про несподіваний початок операції в Курську

Українські військові на бронемашині Stryker перетнули російський кордон у Курській області просто серед білого дня, без жодного опору зі сторони ворога. Російські військові не очікували можливих бойових дій у себе на території і "спокійно пили каву за столом".

Деталі того історичного дня розповіли бійці з 82-ї десантно-штурмової бригади. За їх словами, вони були першими учасниками спецоперації у Курській області.

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"Ми вперше зайшли на територію Росії о 13:00 у вівторок, 6 серпня. Ми були одними з перших, хто туди увійшов", – розповів військовий Володимир.

Військовий каже, що здивувався, коли він разом з іншими захисниками перетнув російський кордон серед білого дня на бронемашині Stryker, не зустрівши жодного опору. Коли вони зустріли російських військових, ті сиділи в лісі – "пили каву за столом".

"Наш Страйкер (бронемашина) в'їхав прямо в їхній стіл", – додав захисник.

За словами Володимира, російські військові не очікували вторгнення, деякі – загинули, а "десятки" приголомшених окупантів просто склали зброю і здалися, не бажаючи закінчити, як їхні вбиті товариші.

"Спочатку було трохи складно, але потім стало легше", – розповів солдат з підрозділу Володимира, на ім'я Роман.

Stryker згодом підбили, екіпаж вижив

9 серпня Stryker був підбитий, водій зазнав струсу мозку, але весь екіпаж вижив. Зазначають, що оскільки військові не могли рухатись далі, Stryker відбуксирували назад через кордон.

Журналісти Financial Times поспілкувалися з більш ніж десятком солдатів за умови, що їхні прізвища не будуть оприлюднені з міркувань безпеки. Усі вони в хорошому бойовому дусі, піднесені результатами наступу.

Українські військові розповіли, що їхня операція просувається так, як вони сподівалися, бійці продовжують рухатись у бік Курська.

Росія не змогла зупинити наступ

Ба більше, Росія не змогла зупинити їх просування, а багато російський військових, яких відправили на підкріплення і відбиття атаки, були взяті в полон або вбиті.

Журналісти ознайомились з записами українських безпілотників, де видно, що одна з російських колон загорілась після того, як була уражена ракетою HIMARS.

. За даними видання, в операції беруть участь військові, журналісти зробили цей висновок, посилаючись на дані військових та відеозаписи боїв, що є у соцмережах.

Деякі солдати зізналися виданню, що спочатку сумнівалися в операції, а дехто сказав, що їх хвилює можливість залишити позиції в Донецькій області, коли росіяни все ще щоденно там наступають.