У США вважають, під час операції "Павутина" Україна уразила 20 російських літаків, – Reuters

У США вважають, що в ході операції СБУ "Павутина" Україна знищила 10 російських літаків і уразила ще 10. За словами американських чиновників, ця атака може суттєво вплинути на позиції Москви у майбутніх переговорах за посередництва Сполучених Штатів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як у США оцінили масштаби втрат російської авіації

За словами американських чиновників, під час операції "Павутина" українські безпілотники уразили 20 російських літаків, з яких 10 було знищено.

Посадовці підкреслили масштабність атаки, назвавши її дуже значною. Один із чиновників США зазначив, що ці удари можуть суттєво ускладнити позиції Москви у переговорах за посередництва Вашингтона.

Нагадаємо, що за даними СБУ, внаслідок операції "Павутина" було уражено 41 російський літак. Серед понівеченої авіації – А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а також Ан-12 та Іл-78. Також у СБУ зазначають, що значну частину літаків знищено безповоротно. Крім того, для відновлення окремих повітряних суден знадобляться роки.

Зауважимо, що під час проведення операції застосувавли дрони, які поєднували автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора БпЛА.