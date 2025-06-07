Зеленський розповів, чи використовували Західну зброю в операції "Павутина"
- Україна здійснила атаку на стратегічну авіацію Росії в рамках операції "Павутина" з використанням виключно української зброї.
- Президент Зеленський зазначив, що це було його бажанням не використовувати обладнання від союзників в цій операції.
Україна самостійно завдала потужного удару по стратегічній авіації Росії в рамках операції "Павутина". Для атаки використано винятково зброю українського виробництва.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України Володимира Зеленського в програмі This Week на ABC News.
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Чию зброю використовували в операції "Павутина"
За словами Зеленського, це було його бажанням, щоб в операції "Павутина" не використовували обладнання, яке надали союзники України.
Я дуже хотів, щоб ми використовували тільки те, що ми виробляємо, і щоб розмежування було дуже чітким,
– пояснив президент.
Нагадаємо, що внаслідок операції СБУ "Павутина" було уражено 41 російський літак стратегічної авіації. Для атаки використали FPV-дрони, які таємно доставили до чотирьох російських аеродромів.
Серед понівечених повітряних суден росіян – А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а також Ан-12 та Іл-78. У СБУ зазначають, що значну частину літаків знищено безповоротно, ще частина буде відбудовуватись довгими роками.