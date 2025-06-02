Ці літаки напрочуд цінні: військовий оглядач проаналізував масовану атаку на аеродроми Росії

Унаслідок спеціальної операції Служби безпеки України вдалося уразити понад 41 російський літак – стратегічні бомбардувальники Ту-160, Ту-22М3, Ту-95МС, і, можливо, навіть літак-розвідник А-50.

На думку військового оглядача з Ізраїлю Давида Шарпа, яку він висловив у розмові з 24 Каналом, ці літаки надзвичайно цінні для Росії. За його словами, справних суден ворог має лише кілька десятків.

Дивіться також Уражено понад 40 російських літаків: все, що відомо про масштабну спецоперацію СБУ

Що відомо про наслідки атаки на аеродроми у Росії

Військовий оглядач зазначив, що особливо небезпечними є Ту-95 – саме з них запускають ракети Х-101, а їх поява в повітрі щоразу викликає повітряні тривоги в Україні. Літаки А-50 – надзвичайно цінні як елементи повітряного спостереження та управління. Раніше Україна вже збивала подібні цілі, що саме по собі є великою перемогою.

Якщо дійсно були знищені Ту-95, які є носіями крилатих ракет і регулярно обстрілюють територію України, парк таких літаків у Росії значно скорочується. На сусідніх з базами стратегічної авіації аеродромах могли також перебувати винищувачі МіГ-31 або військово-транспортні літаки. Подібні втрати оцінюються в мільярди доларів.

Російська стратегічна авіація має обмежений ресурс: справних літаків – лише кілька десятків, а іноді й менше. Тож така операція є серйозним ударом не лише по військовому потенціалу, а й по престижу Росії. Хоча імідж у війні – не головне, найважливіше те, які саме літаки були знищені або виведені з ладу на тривалий час.

Цікавим буде підрахунок реальної шкоди – безповоротні втрати,

– наголосив Давид Шарп.

Якщо мовиться про носіїв крилатих ракет, то такі удари мають колосальне значення. Навіть знищення одного літака стратегічної авіації – десь в Іркутській чи Мурманській області – було б уже надзвичайним результатом. Але, як відомо, було уражено далеко не один.

Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, щонайменше 13 російських літаків знищено, і ще більше пошкоджено.