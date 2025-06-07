Скільки часу треба Росії для відновлення стратегічних бомбардувальників

Стало відомо, що після операції "Павутина" Росії бракує літаків Ту-95. Вперше за рік для масованої атаки росіяни завантажили стратегічні бомбардувальники майже повністю.

Такі дії підтверджують, що літаків Ту-95 у росіян залишилося не так багато. Як зауважив 24 Каналу авіаційний експерт Костянтин Криволап, останнім часом на території європейської частини більше, ніж 18 літаків не було.

До теми Виконували свою роботу, – Зеленський про роль російських водіїв в операції "Павутина"

Перспективи не оптимістичні

Якщо вважати, що з 25 – 30 літаків зараз знищено хоча б 7 – 9, то це 30% від загальної кількості. Проблема Ту-95 в тому, що вони не розраховані переносити по 8 ракет Х-101. Після таких польотів треба уважно перевіряти, чи не збільшились тріщини, які виникають через навантаження.

Коли літаки використовують на максимальне навантаження, то крило просто починає ламатися. Адже воно розраховане, щоб переносити тільки двигуни й паливо, але росіяни вирішили їх "модернізувати" по-іншому,

– підкреслив авіаційний експерт.

Колись окупанти намагалися взяти 2 – 4 ракети, але коли беруть 6 – 8, то крило просто тріщить. Це свідчить про те, що ресурс дуже швидко закінчиться. Перспектив для відновлення цих літаків у Росії також немає.

"Розуміючи, що таке літак і які були ураження, можна сказати, що за пів року це не буде зроблено (відновлення – 24 Канал). Рік – два, але я все одно не впевнений, що з тими можливостями, які є в росіян, це взагалі реально", – додав Костянтин Криволап.

Скоріш за все, шкоду не можна виміряти грошима. Там точно не 7 мільярдів, бо навіть якщо країна-агресорка отримає 100 мільярдів, то все одно не зможе відновити ці судна.

Нагадаємо, внаслідок операції "Павутина" був уражений 41 літак Росії на чотирьох аеродромах. Мовиться про аеродроми, з яких окупанти постійно запускали свої ракети. Відомо, що судна атакували з дронів, які завчасно перевезли до Росії.

Після успішної атаки росіяни почали ще більше ховати свої літаки. Частину з них перекинули на авіабазу в Анадирі. Туди точно не доїдуть вантажівки з дронами, бо дорожнього сполучення з базою немає. Цікаво, що вона розташована за понад 6 тисяч кілометрів від України та за 500 кілометрів від США.