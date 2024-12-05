Росіяни опинилися в оточені й навіть не знали про це: як ГУР поповнило обмінний фонд під Липцями

Спецпризначенці ГУР у жовтні звільнили понад 400 гектарів лісу під Липцями на Харківщині. Унікальна операція планувалася протягом довгого часу й стала несподіванкою для ворога, адже окупанти опинилися в оточені й навіть не знали про це.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ексклюзивне інтерв'ю учасників операції.

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Росіяни виходили на точки, але опинялися в полоні ГУР

Лідером групи Ronin Team та військовий "Інтернаціонального легіону" американець Мюрей розповів, що російське командування і гадки не мало, що відбувалося на полі бою. Так, на деяких позиціях під Липцями взагалі не було командирів.

Мюрей додав, що противник міг по 6 – 7 днів залишатися без їжі та води. Ба більше, окупантам доводилося пити з калюж, адже іншого виходу у них не було.

Пояснюючи, як сили противника опинилися без офіцерів, Мюрей зауважив, що командування вчасно відійшло, а після – не мало контролю над передовими позиціями. Також ворог не розумів, яка територія перебуває вже під контролем ГУР, а яка – стала "сірою зоною".

Такий хаос на полі бою призвів до того, що росіяни постійно потрапляли в полон. Так, під час операції під Липцями українським спецпризначенцям вдалося суттєво поповнити обмінний фонд.

Коли відповідальні за ділянку фронту зрозуміли, що українські війська беруть під контроль певну частину лісу, вони почали відправляти підкріплення на ті позиції, які вважали своїми. Проте на той момент ці окопи вже тиждень як перебували у глибокому тилу. Тож коли такі групи виходили на потрібну їм точку, одразу неочікувано для себе попадали в оточення без можливості чинити опір,

– розповів Мюрей.

Раніше стало відомо, що Сили оборони витіснили ворога з села Новий Комар Донецької області. Під час зачистки населеного пункту в полоні опинилося чимало окупантів.