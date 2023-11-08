Операція з рухом опору: розвідка підтвердила знищення колаборанта Філіпоненка у Луганську
Джерело:Головне управління розвідки
Українська розвідка підтвердила, що разом з рухом опору ліквідувала колаборанта Міхаїла Філіпоненка. Машину разом з ним підірвали в тимчасово окупованому Луганську.
Головне управління розвідки розповіло, що колаборанта ліквідували о 8:40 8 листопада 2023 року. Він був причетний до організації катівень на окупованих територіях.
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Що відомо про ліквідацію Філіпоненка
Розвідники розповіли, що колаборант був так званим "депутатом вєрховного совєта" псевдореспубліки в Луганській області від ворожої партії Ліберально-демократична партія Росії.
Він був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області, де військовополонені та цивільні заручники зазнавали нелюдських тортур. Сам Філіпоненко особисто жорстоко катував людей,
– заявила наша розвідка.
Наші військові розповіли, що внаслідок ранкового вибуху Філіпоненко загинув на місці.
У Головному управлінні розвідки розповіли, що воєнний злочинець Філіпоненко, який раніше був так званим "міністром внутрішніх справ" терористичного утворення псевдореспубліки у Луганській області та жив у Луганську на вулиці Парашутній, 48.
Розвідники запевнили, що вони знають всі адреси проживання зрадників та місця, де вони служать Росії на тимчасово окупованих територіях. В ГУР вкотре пообіцяли, що всі воєнні злочинці та колаборанти отримають справедливу відплату.
Розвідники показали фото машини колаборанта Філіпоненка / Фото ГУР
Що відомо про підрив Філіпоненка: коротко
- Вранці 8 листопада російські окупанти заявили про "трагічну загибель" Міхаїла Філіпоненка. Згодом ворожі ЗМІ, з посиланням на його сина Івана, написали про підрив колаборанта у його машині.
- Глава Луганської ОВА Артем Лисогор підтвердив загибель Філіпоненка. Також посадовець зазначив, що колаборанти будували фундамент "народної республіки", тож під фундаментом і залишаться.
- До речі, Філіпоненко був колишнім "очільником" так званої ворожої "народної поліції". Тож не дивно, що він причетний до катувань українців на тимчасово окупованих територіях.