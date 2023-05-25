Якби російська опозиція підтримала партизан, вони вже були б у Москві, – політтехнолог

Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" з 22 травня проводять на Бєлгородщині операцію зі звільнення території Росії від окупаційного путінського режиму. Російські добровольці мають суттєвий політичний успіх.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він додав, що російським добровольцям, можливо, вдасться розв'язати велику громадянську війну у Росії.

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Посилення російських добровольців

Рейд російських добровольців показав, що "система картонна" всередині Росії й що решта опозиції, яка проводить нескінченні форуми у Європі займалась не тим, що потрібно.

Якби вони кинули всі сили на підтримку опозиційних озброєних сил, то вже були б у Москві,

– наголосив політтехнолог.

Тепер перше питання до російських опозиційних політиків буде, чи підтримують вони РДК та легіон "Свобода Росії.

РДК та легіон "Свобода Росії" посилюватимуться. Декілька місяців тому партизани зайшли на територію Бєлгородської області й протримались там декілька годин. Тоді це виглядало символічно і нічого серйозного не проглядалось.

Цього разу здавалось, що ситуація буде подібною. Однак російські добровольці з мінімальними втратами протримались дві доби на території Росії. Це означає "росіян можна бити на їх території".

На думку Шейтельмана, войовничо налаштовані росіяни з усього світу вступатимуть у легіон або даватимуть гроші. Він не сумнівається, що зараз РДК та легіон "Свобода Росії" отримають хороше фінансування.

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Основні цілі російських добровольців – денацифікація і демілітаризація Росії. Повстанці не здобули великих військових результатів, проте цей рейд має позитивні наслідки для України.

Можливо партизанам вдалось розкрити склади, по яких тепер будуть завдані удари. До того ж росіяни відтягнули частину військ з Луганської області, щоб придушити так зване "опозиційне повстання".

РДК та легіон "Свобода Росії" досягли політичного успіху. Західні телеканали вже протягом трьох днів показують російську "армію звільнення" та транслюють події, які відбуваються у Росії.

Вперше на весь світ розповідають, що у Росії є РДК та легіон "Свобода Росії" – озброєна альтернатива Путіну,

– сказав Шейтельман.

У такий спосіб у світі визнали РДК та легіон "Свобода Росії" як організації, що існують. Наразі вони частина політики Росії. Можливо, російським добровольцям вдасться перетворити це у громадянську війну.

"Україні, звісно, вигідно, щоб у Росії була серйозна громадянська війна", – зазначив політтехнолог.

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