Операція російських добровольців серйозно б'є по іміджу Путіна: у ЗСУ назвали 3 моменти

Російські добровольці продовжують успішну операцію на території країни-агресора. Їхні успішні дії дуже сильно б'ють по іміджу Путіна.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що є 3 моменти, які б'ють по іміджу російського президента. Тим часом у ГУР уже підтвердили кількість втрат путінської армії на території Росії.

Цікаво Справжня опозиція Путіну: що відомо про РДК, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон

Моменти, які б'ють по іміджу Путіна

Тимочко зазначив, що під час операції російських добровольців, стали зрозумілими деякі речі всередині Росії.

ФСБ не спрацювало ані в Росії, ані всередині України. Служба, яка займається, зокрема, й охороною кордону, не знала, де буде прорив добровольців і що він узагалі буде.

Розпіарена Росгвардія виявилась абсолютно неефективною. Російські добровольці дуже легко її здолали.

Загони ТрО, що формували в прикордонних областях Росії, теж не спрацювали. Хоча на них, на приватні парамілітарні компанії, на так звані козачі загони витратили багато мільйонів рублів. Однак, схоже, всі вони воюють на території України.

Отже, не така безрозмірна армія в Росії, якщо вони тягнуть у неї всіх – від найманців до регулярних бригад територіальної оборони. Це дуже цікавий момент спостерігається, бо путінці не змогли досі запропонувати якісне рішення цієї ситуації,

– зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Втрати росіян на своїй території

За його словами, росіяни вже зазнали таких втрат, яких на своїй території не зазнавали з часів Другої чеченської війни. Та все ж бойові дії там велись на території республіки Ічкерія. А тут росіяни зазнають втрат на своїй території, яка етнічно та ментально ніяк не відрізняється.

"Вони виявились не готовими до спротиву на своїй території. Це теж дуже цікавий момент, враховуючи заяви нашого керівництва, що ми матимемо ефект тоді, коли війна буде на території Росії. Від прямих бойових зіткнень до знищення їхніх структур, які формують бюджет", – наголосив Тимочко.

Операція російських добровольців: останні новини