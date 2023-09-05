У Росії мав літак та 2 квартири: пілот Мі-8 пояснив, чому перейшов на бік України
Джерело:Інтерфакс-Україна
Російський пілот доставив вертоліт Мі-8 в Україну разом з екіпажем та цінним вантажем. Нещодавно 28-річний льотчик пояснив свій вчинок.
Максим Кузьмінов, завдяки якому вертоліт Мі-8 опинився в Україні, назвав війну Росії проти нашої держави найжорстокішим злочином. Про це він сказав 5 вересня на пресконференції "Подробиці спецоперації з викрадення російського вертольота".
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Що розповів Кузьмінов
Російський пілот заявив, що сам для себе вирішив не брати участі в злочинах режиму Владіміра Путіна проти українців. Він наголосив, що йому ніхто не нав'язував своєї думки з цього приводу.
Так, у мене в Росії залишився літак, непогана зарплата, дві квартири, майже пенсія, по суті, багато чого тримало там. Але для мене найголовніше було – не брати участі в цих злочинах,
– сказав він.
Кузьмінов був підписаний на телеграм-канали ГУР МО. Він звернувся до української розвідки. Після цього було створено секретний чат для листування з ним. Йому запропонували нові документи, виплати та гарантії безпеки для нього й близьких родичів. Батьки одразу підтримали його рішення.
Чим пілот займався під час війни
Льотчик заявив, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він тільки перевозив вантажі та російських військових. Він наголосив, що виконував виключно транспортні завдання, хоч йому й доводилося іноді залітати на територію України.
За його словами, такі місії він виконував "зі сльозами на очах" та "великим небажанням". Кузьмінов запевнив, що ніяких ударів по об'єктах в Україні та по українцях не завдавав, а якби отримав би такий наказ, то не виконував би його.
Росіянин спростував міфи Кремля
Російський пілот назвав Україну чудовою країною, а українців – дуже хорошими людьми. Він спростував кремлівські фейки та наголосив, що в нашій державі немає ніяких фашистів та нацистів, про яких брешуть пропагандисти Росії. Кузьмінов хотів би, щоб його колишні товариші по службі зрозуміли це, однак він не підтримує з ними жодних контактів.
Подробиці спецоперації "Синиця"
- ГУР МО спільно з Нацполіцією та ЗСУ успішно провело операцію з викрадення російського гелікоптера Мі-8. В Україні раніше не проводилося нічого подібного.
- Українська розвідка підтримувала контакт з російським пілотом пів року. Льотчик сам вийшов на українців. Його родину перед цим перевезли в Україну. Сам пілот отримає нові документи та грошову винагороду.
- Кузьмінов летів з Курська до Харківської області. Біля населеного пункту Шебекіно він перейшов до режиму радіомовчання. При перетині російсько-українського кордону по гелікоптеру стріляли з вогнепальної зброї та поранили пілота в ногу. Сам льотчик припустив, що це були росіяни.
- Завдяки цій спецоперації наші захисники отримали вертоліт та авіаційне обладнання для винищувачів Су-30М та Су-35, яке той перевозив. Також в України з'явилася цінна інформація про ворожу авіацію, що дозволить ефективніше протистояти агресії Росії.