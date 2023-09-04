Переманювання Мі-8 Росії: ГУР розповіло, у якій країні тепер живе сім'я звербованого льотчика

Українська розвідка провела успішну операцію з переманювання російського льотчика вертольота Мі-8. Згодом стало відомо, що родина пілота перебуває в нашій державі та будує тут плани на майбутнє.

Власне, у понеділок, 4 вересня, у Головному управління розвідки розповіли цікаві деталі операції з вербування російського пілота. Важливим її етапом було переправлення в безпечне місце родини та сім'ї росіянина, який вирішив перейти на бік правди.

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Подробиці від ГУР

Сміливо можна сказати, що це було головною з умовою для російського льотчика – забезпечення гарантій безпеки для нього та його родини. Це змусило українські відомства працювати над тим, як би безпечно переправити росіян туди, де їх би не дістав Кремль. Зрештою їм таки вдалось це зробити.

Наразі російський пілот, його родина перебувають в Україні та будують плани на майбутнє. Два інші члени екіпажу вертольота, які не знали про реальні плани пілота, прийняли рішення не здаватися в полон і загинули одразу після посадки,

– йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що внаслідок вербування льотчика вдалось поповнити український парк бойових вертольотів на один трофейний Мі-8 АМТШ. До багатомісячної операції було залучено чимало спеціалістів, зокрема з ГУР та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Етапи операції

Спершу ГУР достеменно встановило, що військовий пілот Росії не схвалював рішення керівництва своєї держави. Зокрема, щодо початку повномасштабної війни.

Наступним кроком було налагодження безпосереднього контакту із вказаним військовим. І врешті-решт – отримання згоди на продуктивну співпрацю.

Фіналом операції був якраз-таки переліт російського вертольота у вказану точку на території нашої держави та передача його українським військовим.