Усі говорять про цей наказ: як операція в Ірані може змусити Китай посприяти миру в Україні

Китай засудив операцію, яку США та Ізраїль уже кілька днів проводять проти Ірану. Якщо впаде іранський режим – це матиме наслідки для Пекіна. А також це сильно позначиться на Росії.

Пекін закликав США та Ізраїль припинити операцію й повернутися до переговорів. Спеціально для 24 Каналу експерти розкрили, до чого це може спонукати Сі Цзіньпіна та чим обернеться для Кремля.

Зверніть увагу Китай тисне на Іран: усе заради газу

Чи може Китай надавати приховану підтримку Ірану?

Колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа вважає, що Китай розглядає 2 варіанти дій щодо ситуації в Ірані:

США повністю підпорядковують собі Іран, змінюють режим та руйнують цю країну як суб'єкт. Іран зберігається й залишається стратегічним союзником Пекіна, хоча б тому, що він є противником Сполучених Штатів Америки.

За його словами, після попередніх ударів потенціал Ірану був відновлений. Це було б неможливим без підтримки Китаю.

Він зауважив, що Іран отримує підтримку з боку Росії. Є докази, наприклад, використання антен для "Шахедів". Також він отримує підтримку з Білорусі. Тому що свого часу багато транспортних засобів вирушали з Мінська до Тегерана.

Думаю, що Китай робитиме все, щоб приховати свою залученість у підтримку Ірану,

– сказав Кульпа.

Він додав, що Пекін має такі можливості. Взяти хоча б канал через Афганістан, який має кордон як із Китаєм, так із Іраном. Адже Китай підтримує своїх проксі – "тримає на плаву" і КНДР, і Росію, яка без нього не змогла б вести війну й просто розвалилася б. Те саме стосується Ірану.

Як Китай може допомогти Ірану: дивіться відео

До чого може вдатися Китай щодо РФ через Іран?

Колишній очільник МЗС України, дипломат Володимир Огризко зауважив, що Трамп останнім часом вибиває все з-під росіян.

У Путіна дуже блідий вигляд,

– наголосив Огризко.

Адже російський диктатор помітно втрачає вплив, починаючи з колишніх республік Радянського Союзу. Зокрема, Азербайджан і Вірменія були проросійськими, а стали проамериканськими. Те саме, додав він, стосується Сирії та Венесуели, де були повалені дружні до Кремля режими.

Це, звісно ж, впливає на країни, що входять у таку собі "вісь зла". Тож, зазначив дипломат, американці так чи інакше витягують із цього ланцюжка всіх, для кого Росія була важливою й потрібною.

Китай чудово розуміє, що ситуація змінюється й явно не на користь Путіна. Адже Кремль демонструє своє безсилля. У такій ситуації, на його думку, Пекін почне міркувати над тим, щоб домовлятися зі США щодо Росії. Її, можливо, краще та вигідніше поділити у майбутньому, ніж сваритися через це з американцями.

Він нагадав, що на квітень запланована зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна. Вочевидь, на ній порушуватимуть тему Росії. Бо, оскільки російський "ведмідь" уже на етапі подихання – про це вже можна починати говорити.

До речі! Політолог Олег Постернак розкрив, які 3 карти потрібні Трампу, щоб "підкорити" Китай. Перша – Венесуела, яку американський лідер уже має в кишені. Друга – Іран, на якому він нині зосередився. І третя – російська, яку Трамп максимально намагається закрити до квітня.

Тому, констатував ексміністр, усі події, що зараз відбуваються, можуть спонукати Китай подумати про те, що краще поступово починати відмовлятися від Росії, щоб потім відхопити собі принаймні частину Східного Сибіру.

Як операція в Ірані може наблизити кінець війни в Україні?

Президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов зазначив, що в ситуації з Іраном домінують США. У Китаю ж дуже обмежені інструменти впливу. Якщо ж впаде режим в Ірані, який є одним із стовпів китайського впливу, то це дуже сильно вдарить по Сі Цзіньпіну.

За його словами, вся ця історія насправді про те, що США можуть підпорядкувати собі левову частку світового контролю над енергоресурсами – нафтою та газом. Сполучені Штати вже домінують у сфері скрапленого газу, що пов'язано з "арктичною кампанією" Трампа на Алясці, у Канаді й навіть у Гренландії.

Так само, зауважив він, з Венесуелою, яка раніше була ключовим постачальником дуже дешевої нафти для Китаю. А тепер ця нафта фактично стала американською.

Чим для Китаю та Росії може обернутися операція в Ірані: дивіться відео

Якщо вдасться повалити іранський режим – Китай втратить останній козир. Адже раніше Сі Цзіньпін міг маневрувати й тиснути на США, продовжуючи російську війну в Україні завдяки обмеженню доступу до рідкісноземельних металів.

За його словами, у Китаю все ще залишається Росія і Центральна Азія, які загалом можуть перекрити прогалини, які виникнуть у зв'язку з перспективою падіння режиму в Ірані.

Але це також створюватиме ширший геополітичний простір для США, зокрема, в аспекті примусу Сі Цзіньпіна до завершення російської війни в Україні, тобто віддання того наказу, про який говорять чимало лідерів – про один телефонний дзвінок,

– заявив Харитонов.

До того ж, додав президент ГО "Ліберально-демократична ліга України", це сприятиме перехопленню китайського впливу на Кремль. Бо для Сі Цзіньпіна неприпустимо, якщо Росія зможе продавати нафту та газ за завищеними цінами.

Тому, резюмував він, відбувається дестабілізація Китаю перед візитом Трампа. А ймовірна ліквідація іранського режиму – це позитив для України. За умови, що цей конфлікт не триватиме місяцями і роками.

Останні новини про операцію проти Ірану: що відомо?