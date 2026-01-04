Політолог Олег Постернак розповів 24 Каналу, що є 2 сценарії того, яку роль у венесуельській операції відіграв Китай. Перший – США домовились про це з Китаєм. Другий – Китай нічого не знав.

Чи міг Китай допомогти Венесуелі?

Постернак зазначив, що Китай нічого не може вдіяти, адже Венесуела далеко. Зрозуміло, що Китай купував венесуельську нафту, але для Пекіну зараз некритично переорієнтувати нафтові потоки, адже є Іран.

А ось втрата Ірану для Китаю буде критичною. У Трампа у квітні дуже важлива зустріч із Сі після попередньої в Південній Кореї. Трамп хотів би приїхати в Пекін із 3 картами у своїй кишені. Перша – це венесуельська, вона в нього вже є, лише треба довершити політичні зміни у Венесуелі,

– зауважив політолог.

Він продовжив, що друга карта – це російська. Трамп максимально намагається закрити її до квітня через мирну програму Віткоффа – Кушнера. Третя карта – це іранська. В Ірані зараз відбуваються масштабні протести.

Що може чекати на Іран?

За словами політолога, протести в Ірані вже набагато масштабніші, ніж попередні. Вони не через іранкську дівчину, котра загинула від рук вартових корпусу ісламської революції. Тут уже лунають політичні гасла, й головною причиною стало підвищення цін на продукти та товари.

"Насправді, там лунають політичні гасла. І це не лише історія Тегерана. Майже в усіх містах і провінціях уже відбуваються сутички. Трамп дав чітку настанову про те, що смерть протестувальників призведе втручання США", – наголосив Постернак.

Він додав, якшо в Трампа буде третя іранська карта, то в Пекіна проблеми. Проблеми зі статусом великої держави та геополітичним інструментарієм впливу. Якщо іранський режим упаде, то це буде мати колосальні наслідки для всього світу, зокрема, для Росії, яка є принциповим військовим союзником Ірану.

