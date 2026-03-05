Білий дім опублікував відео з нарізкою із шутера Call of Duty та реальними ударами по Ірану

Білий дім показав відео ударів по військових об'єктах Ірану. Воно починається вставкою з гри Call of Duty.

Відповідне відео було опубліковане на офіційній сторінці Білого дому у соцмережі X.

Дивіться також "Дав забагато зброї далекій країні Україна": у Білому домі назвали Байдена "дурним"

Як Білий дім поєднав відео з Call of Duty з ударами по Ірану?

На акаунті Білого дому у X з'явилося відео, яке починається із вставки з гри Call of Duty, де персонаж вводить координати для завдання авіаударів. Після цього у відео вже реальні кадри ударів по військових об'єктах Ірану.

Відео підписане назвою пісні Courtesy of the Red, White and Blue.

Довідка: пісню Courtesy of the Red, White and Blue у 2011 році написав американський кантрі-музикант Тобі Кіт. Це зокрема своєрідна відповідь на теракти 11 вересня. У пісні закликається "дати копняка під зад" кривдникам США.

Білий дім в "ігровій" формі показав удари по Ірану: дивіться відео

"Гібридне представлення результатів уражень у "ігровій" формі, так само як і система заохочень Е-балами, яку Україна давно застосовує, досить органічно сприймається молодим поколінням", – зазначили у InformNapalm.

Білий дім оприлюднив цілі військової операції проти Ірану