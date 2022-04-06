Операція "Свині на грилі", або Чому окупанти втекли з-під Києва й Чернігова

Мене обурило до глибини душі те, що зараз поширюється, причому досить масовано, в українському сегменті – наратив про те, що Російська Федерація та її окупаційні війська самі вийшли із Чернігівської та Київської області, жодна українська армія ці райони, населені пункти та міста не звільняла, бо Росія просто захотіла взяти і сама вийти.

Операція "Гаряча пательня"

Чому вийти? Ну, мабуть, бо перша фаза так званої "спецоперації" завершилася успішно. Для 16 батальйонно-тактичних груп, які, в принципі, були повністю нівельовані, помножені на 0. Що ж, цей наратив цілком зрозуміло, з яких причин зараз поширюється. Тому я хотів би приділити саме йому трохи уваги.

Важливо Подих Смерті: про що зараз говорять російські окупанти

Насамперед зазначу, що РФ сама особисто з Чернігівської та Київської областей не йшла абсолютно. Її звідти погнали, як боягузливу обпалену псину. Її війська зганьбилися практично з перших годин повномасштабного вторгнення. Їх палили 24 лютого, як свиней на грилі. 25 лютого палили, як свиней на грилі. 26 лютого. І так – фактично протягом усього цього часу: їх палили, мочили та знищували.

Врожай 200-х і 300-х

Саме доволі серйозні, непередбачувані для російського командування втрати російських окупаційних військ на півночі України, у Чернігівській та Київській областях, призвели до того, що Росія не змогла протягом місяця компенсувати ці втрати, відновити їх. І, тим більше, у неї не виявилося в наявності ресурсів для того, щоб досить тривалий час ці області утримувати.

Україна втягнула РФ з перших днів її повномасштабного вторгнення у війну на виснаження. І саме північний плацдарм фактично перший і виснажився.

Сергій Шойгу назвав це "успішним завершенням першої фази". Чимось на кшталт цього ще назвала ціла низка інших офіційних осіб у РФ. Саме так "успішне завершення першої фази" так званої "спецоперації" стало абревіатурою повного фіаско і тотального, абсолютного провалу російського вторгнення з тисячами 200-х, десятками тисяч 300-х, сотнями, а, на мою думку, вже навіть більше понад тисячею полонених ну і, звісно ж, тисячами одиниць знищеної техніки. Ось так пішла сама російська армія з Чернігівської та Київської областей. Її погнали.

Радимо Під Києвом світ побачив лише першу главу російського нацизму

Орду задушили в "обіймах"

Але це ще не все. Річ у тім, що коли наші Збройні Сили здійснювали контрнаступальні дії на північному плацдармі, низка російських підрозділів опинилися в оточенні. У той час, як основні частини йшли назад у Білорусь, підібгавши хвости, саме ці підрозділи російських окупаційних військ, що опинилися в оточенні, планомірно, щодня, щогодини знищувалися.

Росіяни залишили свої війська на забій, на вірну смерть в оточенні. "Своїх не кидаємо", так? Серйозно? А скільки їх розкидано вздовж доріг Чернігівської та Київської областей на узбіччях? Декого обгризли вже собаки, ворони обклювали. "Своїх не кидаєте".

Навіть більше – ті, яких покинули в оточенні (а їх чимало) та в тих містах, які фактично були блоковані ЗСУ, багато російських окупантів перевдягалися в цивільний одяг і навіть кидали накрадене. Таких відео та фото – величезна кількість, коли буквально в лісопосадках лежать десятки одиниць обмундирування російської армії, автомати, спорядження ну і, звичайно ж, намародорене. А де ж, власне, власники цього всього? А вони переодяглися в цивільне й намагалися втікати, намагалися втікати лісами, манівцями в бік Білорусі. Отак ось "своїх не кидаємо".

Коли наші Збройні Сили заходили до того чи іншого населеного пункту, проводилася зачистка. Під час цієї зачистки знищувалися підрозділи російських військ, що залишалися там. Тобто ніхто просто так звідти не йшов – залишалися групи прикриття. Але, грубо кажучи, ці групи прикриття просто опинялися в тому самому оточенні, блокуванні, й їм судилося лише цілковите знищення.

Варте уваги Чому росіяни в 50 разів гірші за німецьких нацистів

А скільки росіян знаходили по підвалах, по лісопосадках, які взагалі никалися і нишпорилися? Ну, отак ось Росія "відходила добровільно" з Чернігівської та Київської областей.

Це називається у військовій справі відступом. Ну, це культурно "відступ". У цьому випадку – це була саме втеча. І щоб ця втеча сталася, щоб ця втеча здійснилася, українська армія протягом місяця російських окупантів довбала 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 30 днів на місяць. І ось вони пішли, як ви називаєте.

Актуальне – російські окупанти зізналися, що втікають з України, бо їх громлять ЗСУ: дивіться відео