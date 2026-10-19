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24 Канал Новини України Операція "Вівальді": як бійці 60-ї бригади звільняли Дерилове та Колодязі
19 жовтня, 01:27
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Операція "Вівальді": як бійці 60-ї бригади звільняли Дерилове та Колодязі

Катерина Міленіна

Тижні тиші, ретельна підготовка та злагоджена робота підрозділів стали передумовами наступу на Донеччині.

Третій армійський корпус оприлюднив відео роботи бійців III механізованого батальйону 60-ї окремої механізованої бригади. Кадри опублікували в офіційному Telegram-каналі корпусу.

Яких результатів досягли під час операції?

Бійцям 60-ї окремої механізованої бригади вдалося звільнити Дерилове та Колодязі на Донеччині. 

Як українські військові нищили окупантів – дивіться у відео

Нагадаємо, операція "Вівальді" триває на півночі Донецької області. У вересні Третій армійський корпус повідомляв про зачистку від російської інфільтрації 75 квадратних кілометрів території та деокупацію ще 10 квадратних кілометрів.

А у жовтні керівництво корпусу повідомляло про результати четвертого етапу операції, під час якого українські військові звільнили ще три населені пункти на Донеччині.

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