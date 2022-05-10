"Операція" йде за планом: скільки кроків залишилося Путіну до параду ЗСУ на Красній площі
10 травня 2022 , 18:13Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Наталії Садикової
Як виглядає план "спеціальної військової операції" Путіна: напасти на Україну, відхопити по всіх напрямках, спростувати міф про "другу армію світу".
Вбивча для Росії українська протидія
Поставити крапку в казках про "братні народи". Накласти понад 10 000 санкцій на Росію. Зробити РФ країною-вигнанцем.
Зверніть увагу Путін виправдовувався на параді: перелом уже стався, тепер розпочнеться відступЗабезпечити Україні підтримку всього світу. Прискорити вступ України до Євросоюзу. Підігнати Україні ленд-ліз від США. Ви перебуваєте тут.
Президент США підписав історичний документ про ленд-ліз для України / Фото з твітера Angela Perez
Операція "самоліквідація"
Розширити кордони НАТО за рахунок Швеції та Фінляндії. Втратити армію. Піти з Донбасу. Повернути Крим.
Провести парад Збройних Сил України на Красній площі. Виплатити репарації за завдану шкоду. Розвалити Росію. Постати перед судом у Гаазі. Все йде чіткенько за планом.
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