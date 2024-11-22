Курська операція зірвала наступ росіян на Запоріжжя, – ЗМІ
Через операцію ЗСУ в Курську Росія була змушена перекидати війська. Унаслідок цього окупанти змушено відклали плани наступу на Запоріжжя.
Російське командування внаслідок активних дій Збройних сил України на Курщині, які розпочалися в серпні, було змушене скасувати свої плани щодо наступу на Запорізькому напрямку. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Укрінформ.
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Чому російські війська відклали план наступу на Запоріжжя
Для укріплення позицій у Курську окупанти перекинули до Росії один із найбільш підготовлених підрозділів, який раніше був залучений на Запоріжжі.
Джерело Укрінформу зазначило, що частина російських військ також була перекинута з Донеччини, зокрема з районів Покровського та Курахового.
Зверніть увагу! На початку операції в Курській області українським військовим протистояли близько 40 тисяч російських солдатів. Нині чисельність цього угруповання зросла до 59 тисяч, і російське командування планує довести її до 60 тисяч.
Серед них перебуває 155-та бригада морської піхоти тихоокеанського флоту Росії, яка раніше відзначалася жорстоким поводженням із полоненими українцями.
Операція на Курщині: останні новини
- Українські військові в Курській області зараз контролюють близько 800 квадратних метрів території.
- Ракетний удар ЗСУ по командному пункту в Курській області призвів до загибелі 18 осіб і поранення 33, зокрема високопоставленого генерала КНДР. Серед поранених були троє військових КНДР, а більшість постраждалих – офіцери армії Росії, включаючи генерала-лейтенанта Солодчука.