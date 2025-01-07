Яка мета нового наступу на Курщині: Світан оцінив несподівані дії ЗСУ
Російські пропагандисти скаржилися на новий наступ Сил оборони України на Курському напрямку. Атаки відбулися на кількох напрямках. Але найважливіше ще попереду.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що операція ЗСУ в Курській області дошкуляє окупантам. Але поки не варто робити остаточних висновків щодо напрямків ударів.
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Що відбувається на Курщині
Як наголосив Світан, видається, що Сили оборони України зараз збирають інформацію та пробують виявити слабкі місця ворога на Курському напрямку; різні вогневі точки та загалом їхній алгоритм дій на першій-другій лінії оборони.
Все це – важлива інформація, яка допоможе спланувати подальші дії на Курському напрямку. Зазвичай такі атаки тривають упродовж тижня. Далі інформацію обробляють в Генштабі, після чого затверджують подальші дії.
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У цьому випадку не варто робити остаточних висновків. Ще можуть бути цікаві сюрпризи. І не лише на Курщині.
Не можна виключати, що після цього будуть спроби "перевірити оборону" на інших напрямках. Брянський чи Бєлгородський напрямки. А, можливо, навіть Придністров'я. Є цілий спектр різних напрямків,
– вважає Світан.
Нагадаємо, нещодавно у Центрі протидії дезінформації РНБО підтвердили, що Сили оборони атакували росіян на кількох напрямках на Курщині.