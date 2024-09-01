Наступ став успішним: ветеран армії США пояснив, в чому проривна тактика ЗСУ

Більш як 3 тижні триває операція ЗСУ в Курській області. Під контролем українських військових понад 100 населених пунктів.

Вже зараз можна сказати, що наступ став успішним. У чому проривна тактика, в розмові з 24 Каналом поділився ветеран армії США, ютуб-блогер Престон Стюарт.

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Завдяки чому ЗСУ досягли успіху

Ветеран армії США розповів, що один з факторів, який вплинув на успіх Курської операції – це розвідка, де Україна підтримувала оперативну безпеку й ця інформація взагалі не була нікому відома.

Навіть повідомлялося, що солдати, які брали участь в операції, не знали, що саме вони робитимуть до 24 – 48 годин до її початку. Підтримання такого рівня безпеки було надзвичайно разючим.

У Росії лунали заяви, що вони мали уявлення про те, що відбувається. В якийсь момент командування вирішило, що цього не станеться або це не буде серйозним.

Це великий провал Росії, що сталося щось подібне в сучасній війні, якщо взяти до уваги кількість дронів на полі бою,

– наголосив Престон Стюарт.

Під час наступу влітку 2023 року Україна виводила вперед маневрові сили, такі як бронетранспортери та навіть танки, щоб прорвати оборону та просунутися до російських позицій. Машини швидко ставали вразливими для ворожих дронів, протитанкових ракет, авіаударів та артилерії.

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З огляду на теперішню ситуацію, можна констатувати те, що Україна засвоїла попередні помилки. Спочатку з ладу вивели засоби ППО та завдали ударів FPV-дронами по об'єктах.

Коли на Курщину почали в'їжджати танки та бронемашини, авіаційна загроза вже не була такою загрозливою як на інших напрямках. Україна адаптувалася до нової тактики ведення війни, а Росія, схоже, ні.

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