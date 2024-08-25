Чи наблизить Курська операція завершення війни: розмова з полковником Британії у відставці

Операція Сил оборони у Курській області вивела війну на перший план для росіян і стала переламним моментом. Існує велика ймовірність, що незабаром Владімір Путін буде змушений або розпочати переговори з Україною, або залишити владу.

Про це у розмові з 24 Каналом розповів полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, пояснивши, чи може Курська операція наблизити завершення війни. Також він прокоментував, як далеко в Росію можуть зайти Сили оборони та чи зможуть втримати ці території.

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Чи тисне на Путіна Курська операція

Українські війська продовжують просуватися вглиб Росії у межах операції в Курській області. Чи чинить операція на Курщині достатній тиск на Росію і Владіміра Путіна, аби наблизити закінчення війни в Україні?

Так, я на це сподіваюся. Це була неймовірно дивовижна операція українських сил. Вони застали росіян зненацька.

Моя улюблена цитата одного з найвидатніших британських генералів – "Завдай удару ворогу якомога швидше, якомога сильніше там, де йому буде боліти найбільше і коли він цього не очікує". Це саме те, що українським силам вдалося зробити.

Це свідчить про те що вони дуже-дуже ретельно навчалися тактики комбінованих ударів, тобто спільної роботи танків і піхоти, протиповітряної оборони та артилерії разом з безпілотниками.

Для мене як військового, просто дивовижним є те, що досі триває цей контрнаступ українських сил і росіяни досі не змогли піти у контратаку. Це вказує на те, що насправді російські сили дуже розтягнуті, попри те, що в Україні перебувають сотні тисяч російських військових. Також у них схоже немає резервів.

Зараз 200 тисяч російських біженців прямують на схід до Москви й розповідають усім, що відбувається. Навіть у російських новинах вже визнають, що Україна "захопила" російську територію.

Зазвичай війна мало що означає для еліт у Москві, але зараз вона вийшла на перший план. Тому я, як і всі, дуже сподіваюсь, що наступ поставить Україну в дуже сильну позицію, а росіян – у слабку. Це великий крок вперед до завершення цього незаконного вторгнення.

Як далеко в Росію можуть зайти Сили оборони

Яким ви бачите найкращий сценарій наступу України всередині Росії?

Це залежить від того, наскільки далеко українське військове командування готове зайти. Логістичну підтримку танків та воїнів СОУ, зокрема постачання пального, їжі та боєприпасів буде складніше здійснювати, чим далі вони просуватимуться вглиб Росії.

Утім, українські війська будуть дуже обережними й точно не перекинуть туди занадто багато сил з інших напрямків, де росіяни могли б досягти успіхів. Однак я вважаю, що це малоймовірно, адже російські військові дуже розтягнуті.

Путін показав, що командна структура російських військ дуже жалюгідна. Це класична російська структура, де всі основні рішення ухвалює лише сам Путін і тому все відбувається дуже повільно. Росіяни перебувають у дуже складній ситуації й насправді лише від України залежить наскільки далі вона вирішить просунутися.

Як на мене, українські сили не захочуть йти надто далеко, вони просто зміцнять свої поточні позиції і це поставить їх у сильну позицію для переговорів.

Я знаю, що багато людей на Заході досі були дуже сильно стурбовані ядерною загрозою з боку росіян. Однак це загроза, про яку ми не повинні турбуватись, тому що росіяни могли використовувати ядерну зброю щодня протягом двох з половиною років і вони цього не зробили. Думаю, вони просто не можуть.

Важливо, щоб західні лідери підтримували Україну якомога більше, оскільки всі хочуть, щоб ця війна закінчилась якомога швидше і на умовах, які задовольнять український уряд і народ.



Українські військові, задіяні на Курщині / Getty Images

"Путін буде змушений вести переговори або піти з влади"

Однак російський диктатор Владімір Путін заявив, що не вестиме переговорів з Україною після наступу всередині Росії. Що ви думаєте про ці останні заяви Кремля?

Путін перебуває під тиском, якого він ще ніколи не відчував за останні 20 років, загалом за весь час його правління Росією. Російському народу розповідають те, що він є блискучим військовим стратегом, однак це неправда. Путін – вразливий, думаю, що він перебуває у складному становищі. Ці заяви зроблені для російського народу, а не для світу.

Путін усвідомлює, щойно російський народ зрозуміє, наскільки він некомпетентний, тоді його час перебування при владі дуже обмежиться. Він може говорити про те, що росіяни не підуть на переговори, втім у нього просто не може бути іншого вибору.

Коли Євгеній Пригожин очолив заколот і пішов на Москву, це майже повалило режим Путіна. Маневр українських сил під Курськом є важливішим та значущим, ніж заколот Пригожина та сил "Вагнера".

Зараз Путін може триматись за владу своїми останніми пальцями. Тому важливо, щоб Захід продовжував тиснути на російського диктатора, підтримував Україну, а українські сили продовжували робити те, що роблять протягом останніх двох тижнів.

Я не можу сказати, що зараз російські сили й Путін перебувають за крок до втечі. Однак вони у дуже складному для себе становищі. Вони можуть казати, що не збираються вести переговори, але насправді в них скоро може не буде іншого вибору.

Владімір Путін трохи нервував під час зустрічей з російськими командирами. Як він почувається зараз?

Він почувається досить погано. Нещодавно у нього була зустріч з командувачами. Деякі з ключових командувачів, такі як Валєрій Герасімов, не були присутні. Ймовірно, він позбувся багатьох цих людей і в Москві є багато коментаторів, які починають ставити під сумнів його лідерство. Це було б нечувано ще кілька тижнів тому.

Як кажуть в Британії, Путін зараз "стоїть на тонкому льоді, а в Москві з кожним днем стає все спекотніше". Я думаю, що він ледь тримається і нам на Заході потрібно зберігати спокій і підтримувати ваші зусилля. Сподіваюсь, що українські сили продовжать наступ. Є велика ймовірність, що Путін незабаром буде змушений вести переговори або піти з влади.

Як багато територій Росії Україні потрібно захопити, аби мати важливі важелі впливу на хід переговорів?

Те, що Україна зробила досі напевно було б достатньо. Знаєте, це ж "Росія-мати", ніхто не захоплював російську територію починаючи з Другої світової війни. Саме Курськ є синонімом великих танкових битв 1943 року. Це вкоренилось у психіці росіян, ніхто ніколи не думав, що чужа країна зможе вдертись і захопити цю "священну" для росіян землю.

Однак Україна це зробила. Це має величезний психологічний вплив на все російське суспільство, яке до недавнього часу повністю підтримувало Кремль і Путіна. Тож це не питання розміру "захопленних" територій.

Хтось запитав мене, чи буде Україна наступати на Москву. Я сказав, що це дуже малоймовірно і непотрібно. Цей маневр (операція в Курській області – 24 Канал) справив настільки сильне враження на Москву, що зробленого має бути достатньо, аби змусити Москву сісти за стіл перемовин. Це дозволить повернути окуповані території України в обмін на можливе повернення Росії частини захоплених територій за останні кілька тижнів.

Що може ще більше дестабілізувати російську армію

Російська влада заявила, що Україна намагалась наступати на іншому напрямку, буцімто Сили оборони намагались атакувати Бєлгородську область. Якщо СОУ підуть в наступ на ще одну область, що це означатиме для Росії і чи став би цей крок настільки значним, що привів би до завершення війни в Україні?

Українське військове командування було дуже хитрим і розумним у тому, як вони проводили Курську операцію. Україна змусила російську владу та командирів думати; вони не знають, що відбувається, не знають, де будуть здійснені атаки. Якби Україна атакувала на напрямку до Бєлгорода, це ще більше б дестабілізувало російське командування і військових.

Останні кілька тижнів і місяців такі експерти як я, говорили про потенційні українські атаки на Крим. Схоже, що росіяни повірили в це і зміцнили оборону Криму, а Курський напрямок залишився легко захищеним. Наступ на Курськ повністю розбалансував російське військове командування.

Отже, атака на іншу область Росії ще більше дестабілізує її. Я впевнений, що командири і президент України в Києві працюють над тим, щоб не розбалансувати свої сили. До наступу залучено багато танків, піхота та дрони. Однак вони (українські військові – 24 Канал) не хочуть залишати ослабленими інші ділянки фронту, де росіяни можуть використати це.

Російська армія дуже розтягнута і не здатна робити щось більше, ніж проводити локальні атаки на українські позиції. Тому якби я керував військовими операціями в Україні, я б точно атакував Росію ще в інших місцях. Те, що сталось в Курській області дійсно сильно змінило ситуацію. Цього буде достатньо для досягнення цілей українського уряду.

Курська операція стала переломним моментом у війні

Чи вважаєте ви що зараз настав переломний момент у цій війні?

Так, абсолютно. Це дуже значний переломний момент. Однак підтримувати темп західні союзники України повинні не лише постачанням боєприпасів та обладнанням, але й вербально на світовій арені. Путін має зрозуміти, що він потрапив у пастку, з якої немає виходу. Він має бачити, що в Європі немає слабкості і вона продовжуватиме підтримувати Україну, що б не сталось.

На цей момент Путін "пасе задніх", а все через цю подію. Я впевнений, що і він, і Росія шукають вихід, але вихід військовим шляхом я наразі не бачу. Російські сили дуже розтягнуті, тому якщо Путін захоче залишитись на посаді президента, йому рано чи пізно доведеться вести переговори з Києвом.

Чи означає це, що Путін не може залишитись при владі, поки частина території Росії під контролем України?

З усіх заяв, які ми чули з Кремля за останні два з половиною роки війни та за останні 20 років правління Путіна можна сказати, що він бачить себе у ролі великого російського лідера, який має відновити колишній радянський блок.

Однак тепер Путін втрачає частину території Росії. Отже, він досягає абсолютно протилежних результатів тому, що він казав, що збирається зробити. Це повний провал. Я не можу повірити, що російський народ продовжить підтримувати когось, хто так сильно їх підвів.



Курська операція стала переломний моментом у війні / Getty Images

Чим найбільше здивувала операція на Курщині

З боку російського населення немає такого спротиву, який був в Україні на початку повномасштабного вторгнення. Чому росіяни не готові захищати власну країну в Курській області?

Російський народ годували інформацією про те, що Путін є великим військовим стратегом. Лише зараз вони усвідомлюють, що це не так. Усі ці роки їх годували пропагандою та дезінформацією. І тільки зараз вони це зрозуміли.

Ми дуже здивовані фактом, що місцеві росіяни в Курську вітали захід українських сил. Це, без сумніву, має глибокий вплив на Москву. Ми також бачили, як 200 тисяч біженців покинули Курську та Бєлгородську області й вирушили на Схід, розповідаючи цю історію.

Російський народ тільки починає пізнавати правду про так звану "спеціальну військову операцію" Путіна. Останні два з половиною роки їх годували брехнею, але зараз вони розуміють правду й усвідомлюють, що незаконне вторгнення в Україну не в їхніх інтересах.

Сподіваюся, вони подбають про те, щоб домогтися зміни керівництва або хоча б переконати Путіна, що йому потрібно якомога швидше домовлятися з Україною.

Чому вдалося застати зненацька росіян

Російських військових командирів та Владіміра Путіна застав зненацька наступ вглиб Росії. Чому вони не дізналися про ці плани? Просто недооцінили Україну та українську армію?

Це ключове питання, на яке військові аналітики шукають відповіді. Чому Росія не знала, що це планувалося? Є низка причин. Передусім це зарозумілість та пихатість російського командування і Путіна. Ці фактори завадили їм побачити те, що відбувалося прямо перед ними.

Українці дуже добре провели цю операцію. Перший принцип війни, який не змінювався тисячі років, це несподіванка – якщо ви зможете застати свого ворога зненацька, ви будете на півдорозі до перемоги над ним.

Чому ж вони не дізналися про ці плани? Українські сили, мабуть, готувалися до цього багато-багато місяців. Тисячі людей і танків було б відносно легко виявити російським розвідникам і супутникам, але вони цього не зробили й були зосереджені в іншому місці.

Вони абсолютно не очікували цього й були повністю незахищені. Росія – боксер, який зазнав важкого удару й опинився на межі нокауту. Можливо, через кілька років зрозуміємо всі деталі цього та з'ясуємо, як українські сили змогли застати росіян зненацька.

Вони схоже не можуть розібратися в ситуації, контратакувати й зробити щось, щоб зупинити український наступ. У підсумку, думаю, це лише підкреслює, в якому шоковому стані перебуває російське керівництво та командування.

Відповідаючи на ваше попереднє питання, можу сказати, що це переломний момент у цій війні, який призведе до якнайшвидшої перемоги України.



Росіяни не чинили спротиву Силам оборони / Getty Images

Чим для Путіна може обернутися мобілізація в Росії

Агентство Bloomberg повідомило про певні проблеми у Росії щодо призову на військову службу та отримання достатньої кількості живої сили для продовження агресивної війни проти України. Також видання зазначило, що Росія може провести ще одну мобілізаційну кампанію до кінця цього року. Які шанси на такий розвиток подій і чи може це розв'язати всі проблеми Росії на полі бою?

Ні, не думаю. У Росії є реальні проблеми. Більшість російських солдатів на передовій – строковики. Їх тренували дуже мало часу. Бойовий дух у них жахливий. Як військовий, який провів 30 років на полях битв по всьому світі, можу сказати, що моральний дух є абсолютно ключовим.

Ви дійсно повинні хотіти битися, щоб вести боротьбу. Воювати – це справді неприємна річ. Ці молоді строковики, яких ми бачили в Курську, не воювали. Вони відступили.

Росія вже спустошила свої в'язниці й мобілізувала багато ув'язнених. Там людей вже більше немає. Сама по собі мобілізація в Росії матиме негативний ефект. Коли кілька років тому в них була часткова мобілізація, десятки тисяч російських чоловіків втекли з країни, бо не хотіли воювати. Те саме станеться знову, якщо росіяни не зможуть їх навчити. А вони очевидно, що не можуть.

Це не більше ніж "гарматне м'ясо". Питання російської живої сили – це ще одна річ, яка повністю обмежує російську армію. Тому така важлива операція триває зараз. Росіянам знадобляться роки, щоб відновити свою армію. І це дуже важливо для НАТО.

Москва не збирається загрожувати НАТО протягом багатьох-багатьох років. Я вважаю, що Альянс має надати Україні набагато більше танків і винищувачів, якими деякі лідери планували захищатися від агресії Росії.

Чи зможе Україна втриматися на Курщині

Що потрібно Україні, щоб утримати захоплену територію в Курській області? Чи складно це робити певний час?

Це цілком можливо. Україна безумовно може окопатися, встановити танкові пастки та мінні поля. Річ у тім, чи вважає Україна, що воно того варте. Не думаю, що є якісь сумніви щодо того, чи хоче Україна утримувати ці позиції.

Очевидно, що росіяни не змогли відбити атаку України на Курському напрямку. Кожна битва, яку я можу згадати з історії, завжди мала план контратаки і відповідні резерви, а росіяни – ні. Якщо Україна хоче утримати цю територію, вона безумовно може це зробити. Чи вважає уряд України, що це варте зусиль і потенційних втрат? Вирішувати Україні.

Але я вважаю, що їхня операція справді потрясла Кремль і загалом Росію. Сподіваюся, що найближчими тижнями це дозволить Україні досягти миру, який задовольнить український народ.



Український воїн у Суджі / Getty Images

Чи має Росія стратегічні резерви, щоб відбити Курську область

Чи має ще Росія стратегічні резерви всередині країни, які можуть бути залучені для відбиття наступу України на російській території? Якщо Росія не захоче перекидати частину військ із зони бойових дій на Сході до Курської області – чи є у них така можливість?

Я не думаю, що вони це роблять насправді й у них є такий мобільний резерв. Є кілька президентських гвардій, які захищають Путіна. Він перекинув засоби протиповітряної оборони з передової, щоб захистити свої палаци в Москві та в Сочі.

Путін напевно більше турбується про власну безпеку й будь-які резервні війська, які у них можуть бути, мабуть, захищатимуть Кремль і Путіна. Не думаю, що у них є стратегічний резерв, який можна буде перекинути на Курськ чи Бєлгород. Його не існує.

Їхні воїни всі на передовій. Їхні танки майже всі там. Ведуться розмови про те, щоб розконсервувати танки часів Другої світової війни і перекинути їх на фронт. Армія, яка має резерви, точно не діє у такий спосіб. Отже, я справді не вірю в це. Думаю, що Росія перебуває в дуже складному становищі. Це блискучий крок України. Сподіваюся, що він дозволить досягти результатів, яких хочуть президент, уряд і народ України.

Владімір Путін не оголосив воєнний стан та навіть повномасштабну мобілізацію всередині Росії. Невже він так боїться свого народу?

Думаю, що так. Якщо Путін на таке піде, це абсолютно покаже, що він зазнав поразки.

Згадаймо перші дні незаконного вторгнення, яке нібито мало тривати 2 – 3 дні. Зараз пішов 3 рік війни. Загинуло понад 600 тисяч російських солдатів, а понад 200 тисяч біженців з Курська прямують на схід Росії. Це абсолютна катастрофа. Путін, імовірно, намагається з'ясувати те, як він може вижити і не бути скинутим своїм народом.

Мовиться про можливе повернення до тих часів, коли російський народ позбувся царів Росії на початку минулого століття. Путін сьогодні уявляє себе "великим царем". Цілком можливо, що його чекає той самий кінець, що й останнього царя в далекому 1917 році.

Захід зрозумів, що у Путіна немає ніяких "червоних ліній"

Чи зрозуміли західні лідери, що в Путіна немає жодних "червоних ліній" щодо України. Він не використовував ядерну зброю у відповідь на наступ України на територію Росії. Чи може відбутися якась велика зміна західної філософії щодо всіх погроз Путіна про ескалацію та ядерну зброю?

Так, я на це сподіваюся. Цілком очевидно, що "червоні лінії" Путіна і його погрози ядерною зброєю – це повний блеф і балаканина. Російська ядерна доктрина теоретично дозволяє йому застосувати ядерну зброю у разі захоплення російської території, що, умовно кажучи, і відбувається в Курській області.

Однак він цього не зробив. Усі інші його "червоні лінії", де він погрожував застосувати ядерну зброю, з'являлися і зникали. Сподіваюся, що західні лідери активізуються та усвідомлять, що "червоні лінії" зникають.

Варте уваги Червоні лінії Путіна гнучкі, як російські кордони․ Чому Москва провалила захист Курської області

Тому ті, хто відчув, що не може постачати Україні військову техніку та допомогу, тепер усвідомлюють, що можуть. Чим швидше вони це зроблять, чим більше нададуть зброї, тим швидше вони принесуть мир в Україну.

Видання Politico повідомило, що Білий дім відкритий до надання Україні крилатих ракет великої дальності JASSM, які мають дальність польоту на 320 кілометрів та можуть використовуватися разом з винищувачами F-16. Якщо таке рішення ухвалять, що це означатиме для обох сторін? Наступ України всередині Росії прискорив це рішення?

Так, тепер Білий дім і західні лідери зрозуміли, що "червоних ліній" Путіна не існує. Раніше українському уряду не дозволяли використовувати британські ракети великої дальності Storm Shadow по Росії. Якби вони змогли надати цю зброю, це прискорило б мир. Україна тоді могла б завдавати ударів по стратегічних цілях вглиб Росії, що ще більше знесилило б російські сили.

Це було б дійсно позитивним кроком, якби уряд США дозволив це. Якщо це станеться, а британський та французький уряди натомість дозволять використовувати свої ракети великої дальності по Росії, це знову-таки прискорить кінець жахливого й незаконного вторгнення.

Гадаєте, що Велика Британія чекає на рішення від Білого дому?

Сподіваюся, що Велика Британія ухвалить це рішення самостійно. Але якщо Білий дім дозволить Україні використовувати ці далекобійні ракети по Росії, тоді у Лондона не буде абсолютно жодних причин не робити те ж саме.