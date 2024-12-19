У Росії вибили ключовий аргумент: як Курська операція зламала низку планів Кремля

Для України було важливо контролювати хоча б один райцентр Росії. Операція ЗСУ в Курській області була символічною, щоб продемонструвати, шо росіяни не контролюють власні кордони. Загалом цілей вона мала безліч, зокрема зірвати наступальні операції росіян.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначив політолог Олег Саакян, нагадавши, що окупантам довелося відтермінувати наступальні дії, вони не встигли їх розгорнути на повну силу до кінця виборів в США, а планувалося, що в Сполучених Штатах буде дестабілізація і на тлі цього Росія пішла б в наступ по всіх фронтах.

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Який аргумент щодо переговорів Україна вибила у Росії

Україна зробила асиметричний крок, аби зламати цілий каскад російських дій, які буди пов'язані між собою і прив'язані в часі до виборчого процесу в США. Цього вдалося досягнути. Політолог наголосив, що для України важливо було перенести бойові дії на територію Росії й контролювати її частину.

"Таким чином вибили російський аргумент щодо необхідності враховувати реалії на землі. Тоді нехай і невеликий клаптик, але він відходить Україні (на Курщині). Це порушує територіальну цілісність Росії в її міжнародно визнаних кордонах. Якщо Росія вирішила, що її кордони завершуються ніде, то оце "ніде" буде пролягати так, як складатимуться обставини, беручи до уваги лінію фронту", – озвучив Саакян.

Протягом якого періоду Україні важливо утримувати Курщину

Підтримка України зросла, новому лідеру США Трампу довелося коригувати свої заяви, а чинному президенту Сполучених Штатів Байдену бути рішучішим у своїх кроках. Спецоперація ЗСУ в Курській області, на думку політолога, виявилася ефективною.

Наразі, зі слів Саакяна, Україні важливо утримувати ці території стільки часу, скільки вона здатна на це з вигідним для себе коефіцієнтом. З його слів, нині питання давати бій росіянам чи ні – не стоїть, питання тільки у тому, де саме це робити.

Його краще давати там, де Україні вигідніше, де пропорція втрат для Росії є значно більшою, ніж для України; де це відбувається шляхом знищення російської інфраструктури, а не української; де найкраще можуть розкритися позитивні сторони української армійської машини й негативно російської,

– наголосив Саакян.

До прикладу, на Сході степи, де є можливість проводити "м'ясні" штурми, як це полюбляє робити Росія, рухатися кілометрами вперед, бо вся рослинність там знищена, зачепитися там нема за що, а на Курщині, зі слів політолога, географія така, що там є болота і ліси, а це найкраща територія для динамічної моделі оборони, якою володіє Україна.

Тому, за переконанням політолога, Україна намагатиметься утримувати Курщину якомога довше, стільки часу, скільки буде необхідно, і не лише в межах ймовірних переговорів з Росією.