У росіян є джерело: звідки ворог тягне війська у Курську область

Супутникові знімки свідчать про те, що за два тижні росіяни побудували лінію оборони під Курчатовом Курської області. Ворог має джерело для підтягування військ на Курщину.

Мовиться про солдатів строкової служби, яких змушують підписувати контракт. Це 24 Каналу пояснив військовий оглядач Денис Попович.

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"У них є джерело підтягування військ. Це солдати строкової служби. Ми знаємо, що в них є призов на строкову службу у збройні сили Росії двічі на рік – восени і навесні. Їх змушують підписувати контракт, щоб не йти зовсім у розріз з російським законодавством", – зауважив він.

Звідки ворог може перекинути війська

Денис Попович зазначив, що раніше Владімір Путін обіцяв нібито не залучати строковиків до ведення бойових дій. Однак зараз війна триває вже і на російській території.

Тепер доводиться виконувати завдання Путіна, який, за відкритими джерелами, доручив розв'язати питання Курської області до початку жовтня. Можливо, навіть до дня народження, яке він планує святкувати 7 жовтня,

– сказав він.

Але Кремль віддав наказ зробити це у такий спосіб, щоб продовжувати наступальні дії на території України. Мовиться про Донецьку область. Зокрема, Бахмутський, Торецький і, безумовно, Покровський напрямки.

"Вони зараз зніматимуть частину з тих напрямків, які вони вважають для себе другорядними. Очевидно, до цього переліку увійшла Північ Харківщини. Попри те, скільки зусиль вони там витратили, скільки людей поклали. Але тепер доведеться звідти витягувати війська. І друге джерело – це солдати строкової служби, які будуть укладати контракт", – додав військовий оглядач.