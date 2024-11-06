Зосередили 45 тисяч військових на Курщині, – Сирський розповів, як Росія хоче витіснити ЗСУ

Олександр Сирський прокоментував втрати ворога на Курському напрямку. А також додав, що зараз у Курській області Росія зосередила близько 45 тисяч військових.

У травні українська розвідка підтвердила задум Росії щодо наступу на Сумському напрямку з Курської області. Саме тому було прийнято рішення провести наступальну операцію на випередження та перенести бойові дії на російську територію у Курській області, передає 24 Канал з посиланням на Олександра Сирського.

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Які втрати росіян на Курському напрямку

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, станом на 5 листопада, за майже три місяці операції втрати ворога на Курщині становлять 20 842 особи, з яких 7905 ліквідовані, 12 220 поранені та 717 взяті в полон.

Також вдалося знищити 1101 одиницю російської військової техніки та озброєння, а саме 54 танки, 276 бойових броньованих машин, 107 гармат та мінометів, 5 РСЗВ і 659 одиниць автомобільної техніки.

Головнокомандувач ЗСУ зазначає, що Росія прагне виходу українських військ із цієї території. Зараз там зосереджено близько 45 тисяч військових. Росія намагається збільшити кількість військ та залучити туди військових з Північної Кореї.

Російські окупанти хотіли захопити більше територій на півночі України у Сумській області. Однак, Сили оборони України зробили превентивний крок та продовжують нищити ворога на його території,

– каже Сирський.

За героїзм та успіхи під час операції на Курщині державними нагородами відзначили близько 2000 українських військовослужбовців.

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