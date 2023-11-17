Росіяни можуть перегрупуватися через успішні дії ЗСУ на лівому березі, – ГУР

Українські військові закріпилися на позиціях на лівому березі Херсонської області. У ГУР повідомляють, що росіяни вже розглядали можливість відступу з захоплених територій.

Збройні Сили успішно проводять операції на лівому березі, ліквідовуючи ворога. Однак повідомляти всі деталі станом на зараз не будуть.

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Росіяни розглядали втечу

Представник Головного управління розвідки Євген Єрін розповів, що у зв'язку з успішними діями ЗСУ на лівому березі, ворог намагатиметься здійснити перегрупування. У російських сил, що діють у регіоні, вибудована багатоешелонована система оборони.

Також у ГУР зазначили, що окупанти вже розглядали сценарій відступу раніше. Однак як буде далі наразі невідомо.

Я так розумію, що вони готувалися до таких сценаріїв і припускали, що їм доведеться відступати з лівого берега. Далі як розвиватиметься ситуація – ми побачимо,

– наголосив Єрін.

Він додав, що українська армія продовжує вивчати слабкі місця російської оборони.

ЗСУ закріпилися на лівому березі