"Колемо ворога голкою прямо в серце": Малюк анонсував сюрпризи для окупантів у 2024 році

Голова СБУ Василь Малюк анонсував нові сюрпризи для росіян наступного року. Деталі поки не розголошуватимуть, однак це будуть як цілі на окупованій території, так і в російському тилу.

Малюк зазначив, що вони завжди шукають нові рішення. Саме через це "бавовна" горітиме далі.

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Сюрпризи від СБУ

Українські спецпризначенці планують у 2024 році посилити розвідувальні операції та здійснити диверсійні удари в глибині контрольованої Росією території, щоб наблизити війну якомога ближче до Кремля.

Ми не можемо розголошувати наші плани. Вони повинні залишатися шоком для ворога. Готуємо сюрпризи. Окупанти повинні розуміти, що сховатися не вийде. Ми всюди знайдемо ворога,

– зазначив Василь Малюк.

Голова Служби безпеки натякнув, що у пріоритеті будуть цілі матеріально-технічного забезпечення та військові засоби на окупованій території України. Після цього вже йдуть удари, які б’ють по ворогу через кордон. Він додав, що СБУ завдає прицільних точкових ударів – кожна спецоперація має певну мету.

"Встромляємо ворога голкою прямо в серце", – пояснив Малюк.

Все це в комплексі ускладнює можливості російської армії для ведення війни і наближає перемогу України. Серед пріоритетних цілей – військові кораблі, військові бази, логістичні коридори поставок зброї тощо.

Також Василь Малюк зазначив, що зараз спецслужба працює над тим, щоб відтіснити Чорноморський флот Росії з Криму. Вони робитимуть це за допомогою морських дронів Sea baby, яким вже вдалося пошкодити Кримський міст.

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