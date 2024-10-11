Росія перекинула 50 тисяч військових на Курщину, – Сирський

Операція ЗСУ у Курській області досі триває. Туди росіяни могли уже перекинути приблизно 50 тисяч своїх військових.

Така цифра була озвучена станом на 10 жовтня. Її повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у документальній стрічці в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Чим вигідне перекидання російських військ

Свої війська Росія, за словами Сирського, перекинула з інших напрямків, де вона вела наступальні дії.

Ми знаємо, що на Курський напрямок було перекинуто близько 50 тисяч військових з інших напрямків,

– так сказав він.

Головком також зауважив, що перекидання російських військ спричинило послаблення їхніх угруповань на інших напрямках, зокрема в Запорізькій, Херсонській областях та Краматорському напрямку.

"Це, звісно, полегшило нам умови для ведення оборонної операції", – додав Сирський.

До слова, західні ЗМІ, аналізуючи ситуацію, кажуть, що Україна зможе утримувати територію в Курській області щонайменше кілька місяців, якщо не довше. Там також додають, що ЗСУ досі не стикалася на цьому напрямку з будь-якими значними проблемами з постачанням, тому що росіяни вели там лише обмежені контратаки та зосередили свої сили на просуванні на Сході.