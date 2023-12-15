Наслідки збоїв у Київстар: частина придбаних карток ЛеоКарт може бути неактивною досі

Після збою Київстар у Львові проблеми з картками ЛеоКарт. Зокрема деякі картки не валідуються через те, що неактивовані.

У Львові розпочали роботи з відновлення оплати проїзду банківськими картками. У місті є проблеми як з картками ЛеоКарт, так і з самими валідаторами.

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Як активувати вже придбану картку ЛеоКарт

У пресслужбі ЛеоКарт повідомили, що картки людей, які придбали їх через кіоск "Інтерпрес" на вулиці Гайдамацькій у період масштабних збоїв мережі "Київстар" (з 08:00 12 грудня до 15:00 13 грудня), не валідуються. Зокрема причиною може бути те, що карка неактивована.

Якщо картку поповнено, але завалідувати проїзд не вдається, необхідно звернутися за номером телефону гарячої лінії: 0 800 303 007 та вказати номер транспортної картки, щоб переконатися, чи вона активована.

У випадку, якщо ЛеоКарт неактивована, потрібно записатися на прийом для активації картки до профільних фахівців.

Прийом здійснюється в офісі на Коновальця, 109 виключно за попереднім записом. Графік роботи: пн – чт: із 09:00 до 17:00, у пт: із 09:00 до 16:45.

З собою потрібно взяти перелік документів, які потрібні для проведення активації ЛеоКарт спеціалістом:

квитанція про сплату за ЛеоКарт;

обов'язково транспортна картка,

якщо поповнювали баланс картки – квитанція про поповнення.

У Львові погано працює система плати проїзду

У міськраді уточнили, що попри відновлення зв'язку "Київстар", мобільний інтернет оператора у Львові все ще слабкий. Швидкість інтернет-з'єднання є меншою за ту, яка необхідна для оперативного налагодження роботи системи автоматизованої оплати проїзду.

Керівник департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило пояснив, щоб відновити оплату проїзду банківськими картками, необхідно перезавантажити систему валідаторів та зібрати з них усю накопичену інформацію про оплати, здійснені у попередні дні.

Лиш після цього з банківських карток пасажирів спишуться кошти за попередні поїздки, а валідатори зможуть приймати банківські картки. Цей процес залежить від швидкості інтернет-зв'язку.