ОПОРА рекомендує провести перевибори на Івано-Франківщині

Верховний Суд анулював протокол Центральної виборчої комісії про визнання переможцем на Івано-Франківщині кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка. Громадянська мережа ОПОРА рекомендує провести перевибори на 87 окрузі.

Проведення повторних виборів є найкращим виходом з ситуації. Про це в ефірі програми "Між іншим" повідомила речниця з юридичних питань ОПОРИ Ольга Коцюруба.

До теми Верховний Суд знову скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка переможцем виборів

Вона додала, що громадянська мережа 19 травня сформувала відповідну заяву з рекомендацією перевиборів. Зараз Центральна виборча комісія мала б звернутися до парламенту, який би й призначив повторні вибори. До того ж депутати мають прийняти спеціальний закон, який би регулював виділення на це бюджетних грошей.

Речниця ОПОРИ пояснила, в чому полягали порушення, які зафіксували на довиборах на 87 окрузі. При повторному підрахунку голосів в окружній виборчій комісії було виявлено зникнення 504 бюлетенів.

Вони перебували первинно в пачках виборчої документації, яка була підписана як ті бюлетені, що були віддані за Олександра Шевченка. Хоча ніхто не бачив, крім тих членів виборчої комісії, які їх запаковували. Слідство ведеться й досі – за кого ж справді були віддані 504 голоси,

– розповіла Ольга Коцюруба.

Вона додала, що наразі немає цих 504 виборчих бюлетенів, які і є вирішальними. Спочатку ЦВК вирішила не враховувати їх і встановити результати виборів без цих голосів. Це й було предметом розгляду Великої Палати Верховного Суду.

"Він постановив, що за таких обставин немає можливості встановлення достовірних результатів, і рекомендував провести переголосування за цими окремими 6 дільницями", – зазначила речниця з юридичних питань громадянської мережі ОПОРА.

ЦВК неправильно розтлумачила рішення Верховного Суду, – Коцюруба

Вона пригадала, в рішенні Верховного Суду був абзац з цитуванням висновків Венеційської комісії про те, що анулювання результатів не завжди повинно бути на цілому окрузі, а може стосуватися окремих дільниць. І ЦВК витлумачила ці слова про анулювання як те, що вона може визнати голосування на 6 виборчих дільницях недійсним.

Внаслідок чого вже виявилися неврахованими 3 189 голосів. Рішення Верховного Суду від 23 травня свідчить про те, що таке тлумачення ЦВК є неправильним. Велика палата не рекомендувала їм насправді визнавати це голосування дійсним,

– прокоментувала Ольга Коцюруба.

І відзначила, зараз скасовано протокол про встановлення результатія. Водночас Центральна виборча комісія оскаржуватиме таке рішення Верховного Суду.

Що цьому передувало