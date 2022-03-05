ОПОРА запускає збір доказів воєнних злочинів Росії в Україні
5 березня 2022 , 13:00Читать новость на русском
Джерело:zn.ua
ОПОРА заявила про запуск збору доказів воєнних злочинів Росії в Україні. Для цього створять спеціальну онлайн-платформу.
Відповідну інформацію оприлюднили у громадянській мережі ОПОРА. Це трапилось 5 березня – на 10 день війни, яку Росія почала проти України.
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ОПОРА починає збирати воєнні злочини Росії в України
Громадянська мережа ОПОРА запустила спеціальну онлайн-платформу для документування воєнних злочинів Росії в Україні. Зібрані дані передадуть Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду,
– мовиться у повідомленні.
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