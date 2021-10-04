Опозиція в Грузії організовує протести за свободу Саакашвілі

Грузинська опозиція організовує протести свободу Міхеіла Саакашвілі. Мітинги анонсував у фейсбуці голова "Єдиного національного руху" Ніка Мелія.

Він закликав прихильників вийти на вулиці і підтримати затриманого експрезидента Грузії. Його після прибуття в країну, 1 жовтня, затримали і доправили в СІЗО.

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У Грузії організовують протести на підтримку Саакашвілі

"Свободу Міші", – написав грузинський опозиціонер Ніка Мелія на своїй фейсбук-сторінці. Він анонсував, що протест заплановано на 4 жовтня о 15:00.

Масова акція має відбутися біля фортеці Руставі. Саме там розташована колонія, в яку перевели Саакашвілі.

Заклик опозиції підтримало чимало користувачів у фейсбуці. Люди висловили підтримку і бажання, аби затриманого політика відпустили на волю:

"Свободу Міші і Грузії в цілому";

"Свободу найкращому президенту країни і всьому грузинському народу".

Саакашвілі затримали в Грузії: що відомо

Міхеіла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня 2021 року. Прем'єр-міністр Грузії повідомив, що ексочільника країни заочно засудили у справах про побиття депутата Валерія Гелашвілі та вбивство співробітника "Об'єднаного банку Грузії". Йому загрожує до 6 років за ґратами.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі рішуче заявила, що ніколи не помилує затриманого політика.

Натомість Володимир Зеленський вже відреагував на цю ситуацію. Він наголосив, що хоче домогтися повернення Саакашвілі в Україну.

Текс публікації Ніка Мелії

Свободу Міші!

Поряд з фортецею Руставі | 4 жовтня.

О 15:00.