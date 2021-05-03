Опозиція організовує акцію протесту в Білорусі 9 травня

Білоруська опозиція планує 9 травня провести акцію протесту. Місцевих жителів закликають масово вийти на вулиці проти режиму Олександра Лукашенка.

Про це в інтерв'ю виданню розповів білоруський опозиціонер, колишній міністр культури Білорусі, експосол країни у Франції, Польщі, Іспанії та Португалії Павло Латушко.

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Білорусів кличуть на протест 9 травня

Латушко нагадав, що 9 травня у Білорусі відзначають день перемоги "над гітлерівським фашизмом в 1945 році".

Я буду використовувати соціальні мережі, щоб закликати білорусів вийти на вулиці. Якби Лукашенко побив протестувальників 9 травня, він увійшов би в білоруську історію як фашист,

– наголосив опозиціонер.

За його словами, від літа 2020 року в Білорусі правоохоронці заарештували 35 тисяч людей. Крім того, є свідчення того, що понад 4,5 тисячі протестувальників зазнали жорстоких тортур, а 9 – вбили або вони померли в результаті жорстокого поводження.

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