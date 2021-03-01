Опозиція Вірменії запропонувала Пашиняну угоду щодо позачергових виборів

Керівник опозиційної партії "Світла Вірменія" Едмон Марукян закликав прем'єр-міністра Нікола Пашиняна не звільняти начальника Генштабу. Натомість він запропонував прем'єру угоду.
Джерело:фейсбук Едмона Марукяна
Марукян вважає, що Пашинян повинен відмовитися від дій проти армії. За його словами, закликаючи людей виходити на протести прем'єр "навмисно веде країну до потрясінь".
До теми Конфлікт у Вірменії: Пашинян хоче звільнити главу Генштабу – президент його не підтримує
Що опозиція пропонує Пашиняну
Ми готові підписати з прем'єром будь-який документ про те, що в разі його відставки і призначення позачергових парламентських виборів не висунемо і не підтримаємо будь-яку кандидатуру на цей пост,
– заявив Марукян.
Він наголосив, що реалізація такої пропозиції дозволить вивести країну з внутрішньополітичної кризи.
Марукян звернувся до Пашиняна з пропозицією: відео
Чому прем'єр хоче звільнити голову Генштабу
►25 лютого начальник Головного штабу збройних сил Вірменії Онік Гаспарян закликав до відставки Пашиняна. Той у відповідь заявив про державний переворот та закликав своїх прихильників виходити на протести.
►Причиною конфлікту стало висловлювання прем'єра щодо ракетних комплексів, яке заступник Гаспаряна назвав "несерйозним". Згодом його звільнили за пропозицією прем'єра, що викликало обурення у Генштабі.
Зауважимо, президент Вірменії Армен Саркісян не підтримує ідею звільнення голови Генштабу. У пресслужбі глави держави наголосили, що проєкт указу про звільнення Гаспаряна суперечить конституції Вірменії.Зверніть увагу! Відставки Пашиняна хоче не лише армія. У країні періодично поновлюються протести про відставку глави уряду. Все тому, що вірмени звинувачують його у підписанні невигідної угоди щодо перемир'я в Нагірному Карабасі. Згідно з нею, на думку населення, Вірменія капітулювала у війні.