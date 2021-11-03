Опрацювали 100% бюлетенів: ЦВК назвала переможця довиборів у Раду на Черкащині

3 листопада 2021 , 12:06
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Джерело:

ЦВК

Центрвиборчком підрахував 100% голосів на окрузі №197, що у Черкаській області. Згідно з офіційними результатами, на довиборах у Раду переміг Віталій Войцехівський.

Центральна виборча комісія оприлюднила результати щодо всіх опрацьованих бюлетенів. Про це повідомляється на сайті ЦВК у середу, 3 листопада.

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Результати на Черкащині

  • Відтак, "слуга народу" пройшов до Верховної Ради, набравши 46,95% голосів виборців. Його кандидатуру підтримали 15 429 громадян.
  • На другому місці з 25,44% опинився самовисуванець Владислав Голуб. Колишній бранець Кремля Роман Сущенко посів 4 місце з 8,4%.


На довиборах у Раду переміг "слуга" Войцехівський / Скриншот 

Зверніть увагу! На окрузі №184 у Херсонській області переміг Сергій Козир від партії "Слуга народу", набравши 64,38% голосів.

Вибори на Черкащині: коротко

  • Через складання повноважень народним депутатом від "Слуги народу" Олександром Скічком, на 197 окрузі на Черкащині оголосили довибори у Верховну Раду.
  • Він відмовився від депутатського мандату, оскільки очолив Черкаську ОДА.
  • Відповідний указ 29 січня підписав президент України Володимир Зеленський.
Автор: Олег Васьків