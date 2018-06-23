Оприлюднено дивовижні властивості гречки

Гречка є дуже популярним продуктом в Україні. Крім того, більшість звикла споживати її з дитинства. Але мало хто знає, скільки всього корисного вона у собі містить.

Так, за словами дієтологів, гречка – чудове джерело високоякісних і добре перетравлюваних білків, що робить її прекрасною альтернативою м'яса. Крім того, гречану муку науковці планують використовувати у продуктах, що знижують холестерин у плазмі, жир у тілі та холестеринові камені у жовчному міхурі, пише "МедикФорум".

Читайте також: 7 причин, чому варто їсти гречку

Альтернативою жиру в перероблених продуктах харчування є і крохмаль, який також міститься у гречці. А рутин, який видобувається з листя цієї рослини, застосовується з медичною метою, а саме для лікування підвищеного артеріального тиску. Водночас гречка є гіпоалергенним продуктом, відтак вона прекрасно підходить для людей, які страждають від алергії на бруд, пилок та інші подібні компоненти.

За результатами численних досліджень, гречка може допомагати жертвам діабету. Оскільки глікемічний індекс становить всього 54, цей продукт знижує рівень цукру в крові більш повільно, ніж рис або продукти з пшениці. Також гречка прекрасно підходить для стабілізації травлення, тому що володіє нейтральною термальною природою. Ефективною є вона і для лікування дизентерії та хронічної діареї, що було доведено ще в 1980-і роки.