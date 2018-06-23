16:31
23 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
14°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
  • понеділок
    22°C 12°C
  • вівторок
    26°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Гаряча вболівальниця. Байкерський шедевр
Вєсті Кремля
00:32, сьогодні
Вєсті.UA. Довічне ув'язнення Порошенку. Урочисте відкриття банкомату
Вєсті.UA
00:55, сьогодні
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування

Оприлюднено дивовижні властивості гречки

2285 Читать новость на русском
Названо 6 дивовижних властивостей гречки
Названо 6 дивовижних властивостей гречки / Соцмережі

Гречка є дуже популярним продуктом в Україні. Крім того, більшість звикла споживати її з дитинства. Але мало хто знає, скільки всього корисного вона у собі містить.

Так, за словами дієтологів, гречка – чудове джерело високоякісних і добре перетравлюваних білків, що робить її прекрасною альтернативою м'яса. Крім того, гречану муку науковці планують використовувати у продуктах, що знижують холестерин у плазмі, жир у тілі та холестеринові камені у жовчному міхурі, пише "МедикФорум".

Читайте також: 7 причин, чому варто їсти гречку

Альтернативою жиру в перероблених продуктах харчування є і крохмаль, який також міститься у гречці. А рутин, який видобувається з листя цієї рослини, застосовується з медичною метою, а саме для лікування підвищеного артеріального тиску. Водночас гречка є гіпоалергенним продуктом, відтак вона прекрасно підходить для людей, які страждають від алергії на бруд, пилок та інші подібні компоненти.

Гречка, продукт, корисні властивості, здоров'я

За результатами численних досліджень, гречка може допомагати жертвам діабету. Оскільки глікемічний індекс становить всього 54, цей продукт знижує рівень цукру в крові більш повільно, ніж рис або продукти з пшениці. Також гречка прекрасно підходить для стабілізації травлення, тому що володіє нейтральною термальною природою. Ефективною є вона і для лікування дизентерії та хронічної діареї, що було доведено ще в 1980-і роки.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове харчування Здорове життя Здоров'я Гречка
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
От Javelin до Patriot, или Куда Украине деть не лишние 4 миллиарда долларов
сьогодні, 16:00 От Javelin до Patriot, или Куда Украине деть не лишние 4 миллиарда долларов
Злой Одессит 375
Порошенко чекав свого часу: чому призначення Жебрівського може призвести до звільнення Ситника
сьогодні, 15:00 Порошенко чекав свого часу: чому призначення Жебрівського може призвести до звільнення Ситника
Христина Бердинських 411
Не війна: які проблеми найбільше турбують українців
сьогодні, 14:05 Не війна: які проблеми найбільше турбують українців
1189
"Ефект метелика": Україна може зникнути через закон про скорочення виплат сім'ям з дітьми
сьогодні, 12:00 "Ефект метелика": Україна може зникнути через закон про скорочення виплат сім'ям з дітьми
Валерій Карпунцов 1406
Фанати билися, ганьбилися і ховалися в ямі – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 10:01 Фанати билися, ганьбилися і ховалися в ямі – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
3092
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук