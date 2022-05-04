Оприлюднили графік евакуації з Маріуполя 4 травня

Оприлюднили графік збору на евакуаційні рейси з Маріуполя. Загалом 4 травня можна буде виїхати з 4 точок збору в місті та його околицях.

У Запорізькій ОВА попросили збиратися в певні години. Також про евакуаційні маршрути написала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Де потрібно збиратись місцевим

Евакуація з міста відбувається за сприяння ООН. Також до її організації залучений Міжнародний комітет Червоного Хреста. Верещук Зазначила, що цивільні зможуть виїжджати лише, якщо "дозволить безпекова ситуація".

Коли та де, буде евакуаційний транспорт:

Маріуполь. Точка збору – біля торгового центру "Порт Сіті" о 08:00.

Луначарське кільце, що біля Бердянська о 10:00.

Токмак – збір о 15:00.

Василівка – збір о 16:00.

Україна продовжує працювати над евакуацією з "Азовсталі"

Зараз на оточеному підприємстві в Маріуполі досі перебувають багато цивільних. Частину людей вдалося вивезти, проте згодом знову почалися бої. 2 травня росіяни здійснили ракетний удар по території. Звідти підіймався такий великий стовп диму, що його було видно зі всіх кінців міста.

Уже наступного дня, українські захисники розповіли, що вночі почався масований штурм "Азовсталі". Ворог використав там танки, піхоту й висаджував десант. Всю ніч "Азовсталь" інтенсивно обстрілювали та бомбили. Внаслідок цього загинули 2 цивільних жінок і близько 10 осіб тримали поранення.

Ми й надалі будемо вимагати припинення вогню та будемо домовлятись до тих пір, поки не відкриємо коридор знову. Там є цивільні і їх треба рятувати,

– сказала Верещук.

Вивезення людей з окупованої території росіяни дуже ускладнюють. Окрім постійного зриву перемир'я, є й інші труднощі.

Росіяни направляють транспорт у "фільтраційні центри"

Вони вважають, що необхідно кожен евакуаційний рейс перевіряти у "фільтраційних центрах". Мер Маріуполя Вадим Бойченко 3 травня повідомив, що російські війська не дають маріупольцям доїхати до підконтрольної Україні території. Хоч і в місті людям говорять, що саме туди їх повезуть російські "волонтери".

За його даними, станом на 16 годину добратися до Запоріжжя змогли лише 3 з 14 автобусів. Мовиться про транспорт, який російська сторона пообіцяла надати російська сторона під час перемовин.

Ми розуміємо, що десь поділися 11 автобусів, які мали рухатися у бік Запоріжжя, на підконтрольну частину нашої держави, але десь загубилися,

– розповів Вадим Бойченко.

Він додав, що загалом таких "фільтраційних центрів" є 4 в напрямку з Маріуполя до підконтрольної Україні території. Там перевіряють людей на причетність до роботи держслужбах чи муніципальних службах. Тому жителям міста небезпечно йти на "евакуацію" росіян.

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